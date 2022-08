Jeunechamps multiplie les tests pour faire décoller Seraing: "Je ne suis pas venu ici pour faire un 0 sur 12 et que tout le monde se moque de nous"

Il ne jette rien à la poubelle mais il est disposé à bousculer son schéma de jeu favori pour permettre à ses hommes de mieux s’exprimer. Malgré la défaite (0-1) concédée contre le cours du jeu, sa défense a été plus consistante, ne donnant que trois occasions à Charleroi dont deux en contre-attaque. Christophe Lepoint, aligné dans l’axe, et Daniel Opare, positionné à ses côtés, ont permis de donner plus de solidité à l’arrière-garde grâce à leur vécu mais aussi leur mentalité. Ils n’ont pas hésité à aller dans les duels, notamment face à Benbouali. "Je voulais amener de l’expérience à ma défense", continue celui qui avait donc laissé Marvin Tshibuabua et Sandro Trémoulet sur le banc.

Son essai a pratiquement été gagnant, même si les deux trentenaires ont montré certaines limites lorsqu’un ballon était donné dans leur dos. "Christophe et Daniel ne sont pas les plus rapides en en transition, cela peut causer des déséquilibres. Il faut accepter que chaque dispositif présente des avantages… et des inconvénients." Par exemple, le repositionnement de Daniel Opare dans l’axe l’a obligé à aligner Sergio Conceição comme piston droit. Le Portugais a une nouvelle fois éprouvé de grandes difficultés à se positionner défensivement et le seul but de la rencontre est intervenu lorsque Tchatchoua est parti dans son dos.

Pour solutionner ses problèmes offensifs, José Jeunechamps avait également tenté un coup en alignant trois éléments offensifs: Marius, Bernier et Elisor. Au final, seul le deuxième est parvenu à se créer une réelle opportunité via une frappe enroulée bien déviée par Koffi. C’est bien entendu insuffisant pour revendiquer quoi que ce soit. Malgré cette analyse, les avants ne semblent pas être les seuls responsables tant ils ont manqué de ballons exploitables. "On sent qu’il y a un manque de relation, de liaison avec nos attaquants, que ce soit au sol ou dans le jeu aérien. Pour le moment, nous créons trop d’occasions grâce au hasard mais sur le long terme, ce n’est pas tenable."

À ce niveau, les solutions manquent cruellement. Ifoni - enfin qualifié - a signé sa première apparition. Il est difficile de le juger sur vingt minutes mais il a tout de même loupé une belle opportunité dans le temps additionnel: sa reprise sur un centre de Mansoni passait à côté alors qu’il y avait mieux à faire.

Heureusement, le mercato n’est pas encore terminé… "Cette défaite contre Charleroi ne fait pas nos affaires. Mentalement, c’est difficile pour tout le monde. Je ne suis pas ici pour faire un zéro sur douze et que tout le monde se moque de nous. La saison dernière, mon expérience à Mouscron m’a appris que le football pouvait être capricieux: nous avions mal commencé avant de commencer à rêver de la deuxième place." Seraing ne demande pas de rêver de la deuxième place, la quinzième serait suffisante. Et synonyme d’exploit.