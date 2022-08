Debast - 6,5 : Il poursuit sur sa (bonne) lancée. Pas la moindre faute, ni défensive ni à la construction. Costaud dans les duels.

Hoedt - 6,5: sa longue jambe lui a encore permis de sortir l’un ou l’autre tacle indispensable. Il faut dire qu’il n’a pas vraiment été mis à l’épreuve.

Delcroix - 7: Son match au Cercle était visiblement un accident de parcours. Très concentré et discipliné, il n’a pas lâché prise tout au long de la partie.

Trebel - 7: les synthétiques ne sont pas sa surface préférée, maiscela ne s’est pas vu. Il a gagné le combat dans l’entrejeu et il a bien trouvé les espaces.

Murillo - 6,5 : Ses deux buts de jeudi lui ont fait du bien. Très actif sur le flanc droit en début de partie, c’est lui qui a esseulé Stroeykens devant Schmidt. Dès que le Sporting menait au score, il n’a plus voulu forcer les choses. Il aurait toutefois dû marquer le 0-4 en fin de match.

Verschaeren - 8 : Il se sentait comme un poisson dans l’eau sur le synthétique de Saint-Trond. Il a abattu un énorme travail, tout en distribuant le jeu comme un numéro 10 moderne. Avec des passes millimétrées sur Silva et Murillo, après des contrôles orientés d’un tout grand, il aurait mérité de donner deux assists.

Refaelov - 6,5: lui aussi, il s’est senti à l’aise sur le synthétique. Impliqué dans de nombreuses attaques en première mi-temps.

Amuzu - 6: sa première véritable percée dans le rectangle adverse a fait mouche, vu que son centre (légèrement dévié) a atteint Refaelov sur le 0-1. On l’a déjà vu plus menaçant que ce dimanche.

Stroeykens - 6,5: première titularisation et presque premier but. Après 10 minutes de jeu, il s’est heurté à Schmidt dans son face-à-face avec le gardien de Saint-Trond. Une passe latérale vers Silva aurait été un meilleur choix. Il a eu du mal à rentrer dans le match mais sa talonnade vers Amuzu était à la base du 0-1. Il est monté en puissance en fin de première mi-temps, notamment avec un quasi assist sur Silva. N’a plus reçu de ballons en début de seconde mi-temps.

Homme du match: Silva - 8: Il pourrait souvent se retrouver dans cette rubrique cette saison. Avec un but et un assist, il a une fois de plus été décisif. Surtout son but de la tête n’était pas évident à mettre, surtout vu qu’il n’est pas un spécialiste. Sa première reprise de la tête a d’ailleurs heurté l’intérieur du poteau. Sur le 0-3, son effort était impressionnant.

Raman - 6,5 : une montée au jeu comme il en a fait plusieurs la saison passée. Il a concrétisé la seule occasion qu’il a eue.

Mazzù - 7: il est logique dans ses choix. Stroeykens a été bon jeudi et a été préféré à Raman et Esposito. Il a profité de chaque pause boisson pour faire quelques corrections. Remplacements logiques.