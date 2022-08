Les arrêts décisifs de Butez dans le temps complémentaire (vidéo)

Au stade du Kehrweg, la rencontre n’est pas passionnante. Il faudra attendre la 78e minute pour voir les Anversois ouvrir le score via un autobut de Boris Lambert.

Dans les derniers instants de la rencontre, Eupen fait le forcing pour arracher le point du nul. À la 99e minute (avec les pauses fraîcheurs, les minutes de temps complémentaires sont plus longues qu’en temps normal), Jan Kral contrôle de la poitrine dans le rectangle avant d’envoyer une frappe puissante. Le ballon rebondit, mais Butez se détend parfaitement pour dévier ce ballon.

Sur un corner une minute plus tard, Offermann est à la réception d’un second ballon dans le petit rectangle. L’attaquant adresse une tête, mais Butez sauve une nouvelle fois ce ballon d’un superbe arrêt sur sa ligne. Les Pandas ont du mal à y croire tant ils ont été proches de l’égalisation. Le score ne changera plus, et l’Antwerp conserve son avantage de 0-1.

L’Antwerp est premier du championnat avec 4 victoires en 4 matchs. Butez n’a encaissé que deux buts en 4 rencontres.