Fabio Silva encore buteur pour les Mauves: «Pas si mal mon premier but de la tête»

Bruno : "On a manqué d’agressivité, on a trop respecté l’adversaire. On les a laissé jouer, on n’a pas gagné assez de duels, c’est difficile de gagner dans ces conditions. On devait les presser haut vu qu’on jouait à la maison, mais on a fait tout le contraire. C’est dur de revenir quand on se prend un but puis un deuxième contre une équipe de cette qualité. On va travailler cette semaine et essayer de se rattraper contre Ostende samedi prochain."

Van Crombrugge : "Chaque victoire fait du bien. C’est une nouvelle saison avec de nouveaux éléments, il faut être patient, mais on a déjà de bons résultats donc c’est positif. On commence avec un 9 sur 12, on a tiré les leçons de la défaite contre le Cercle et on avance. C’est important d’avoir de bonnes connexions entre les joueurs, surtout dans une défense à trois. On voit que ça va mieux de semaine en semaine. Les Young Boys ressemblent un peu à Vitesse de la saison dernière, mais on est mieux armé. J’ai donc confiance. Il faut maintenant profiter et se concentrer sur le prochain match.

Silva: Mon but n’est pas si mal. J’avais déjà essayé plus tôt dans le match, mais ça avait été sur le poteau. C’est mon premier but de la tête de la saison donc je suis content. Peu importe le joueur qui joue à côté de moi, tout se fait naturellement. Le troisième but, c’est typiquement un goal que le coach nous demande de travailler à l’entrainement. Je devais fixer le défenseur et il fallait attendre le bon moment pour donner à Raman. La qualité de Benito a fait la différence par la suite."

Mazzu: "On aurait aimé jouer à un autre horaire, ça ne s’est pas fait, c’est comme ça. On repart d’ici sans blessé et avec les trois points. On s’améliore dans la philosophie qu’on veut mettre en place, dans la structure et le bloc était bien en place. On a gardé le zéro derrière et on marque trois buts, il y a de l’amélioration. Le rôle de Trebel est de relayer et bien sur de récupérer des ballons, il fait ce qu’il doit faire. Saint-Trond a poussé après la mi-temps, mais il avait un retard de deux buts et c’est une équipe qui n’a plus perdu depuis douze matchs donc c’est logique qu’ils poussent."