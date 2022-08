Le synthétique est, de surcroît, synonyme de gazon maudit pour Anderlecht qui traîne un bilan de deux victoires en sept déplacements au Stayen. La solution passera certainement par l’attaque. Fabio Silva, l’homme de la victoire de jeudi soir au 3etour préliminaire de la Conference League, est déjà incontournable. Quatre joueurs peuvent prétendre évoluer à ses côtés. Analyse de leurs points forts et faibles.

Sebastiano Esposito

Points en sa faveur : Esposito possède des qualités devant le but. Il est capable de faire la différence en deux touches de balle. Mazzù l’a d’ailleurs défendu en disant ceci : "Il a des qualités mais il faut lui laisser du temps."

Points en sa défaveur : il ne convainc pas en ce début de saison. Éclatant en match de gala face à Lyon où il a fait trembler les filets, il cale depuis. Il n’a pas marqué ou donné d’assist mais a également du mal à se créer des occasions. En cinq matchs, il n’a provoqué qu’un but attendu (2,5 fois moins que Silva). Et ce, malgré deux tirs par match.

Benito Raman

Points en sa faveur : Raman a la mentalité pour réussir avec Mazzù. Il ne rechigne jamais à faire des efforts. Son profil travailleur est atypique. Il a prouvé la saison passée qu’il était extrêmement dangereux en sortie de banc.

Points en sa défaveur : le Gantois ne lâche jamais rien mais semble perdu. Il est dans une situation délicate et pense certainement plus à un départ à l’étranger qu’à Anderlecht. Jeudi soir, rien ne fonctionnait. Comme s’il jouait à contretemps. Il aurait été un bon complément à un vrai ‘9’ comme Esposito mais risque de faire doublon aux côtés d’un attaquant aussi mobile que Silva.

Mario Stroeykens

Points en sa faveur : avec sa bonne montée au jeu face à Paide, Stroeykens a marqué des points et a peut-être passé un cap dans la hiérarchie. Adrien Trebel l’a qualifié de "top joueur qui a progressé et évolue sans pression". Mazzù a souligné le fait qu’il a créé de l’espace. Stroeykens a pour lui son accélération et sa capacité à marquer de toutes les positions. On en oublie presque qu’il peut, malgré son format (1,77m), bien garder le ballon.

Points en sa défaveur : il n’a que 17 ans et risque de connaître des moments creux. Ça a parfois été le cas la saison passée avec les U21. Il devra prouver qu’il est capable d’enchaîner les matchs à haut niveau s’il veut être titulaire.

Lior Refaelov

Points en sa faveur : Refaelov est le meilleur Anderlechtois depuis le début de saison avec 7.3 de moyenne dans nos pages. Juste devant… Silva et son 7 sur 10. Pas étonnant sachant que les deux hommes forment déjà un duo impressionnant. Ils se comprennent très bien sur le terrain. Les laisser jouer proches l’un de l’autre peut leur faciliter la tâche. Poster Refaelov plus haut permettrait également à Mazzù d’aligner Verschaeren en numéro 10 et d’avoir deux profils plus défensifs derrière lui.

Points en sa défaveur : il n’est jamais aussi bon qu’en étant totalement libre et en partant d’un rien plus loin pour avoir le jeu devant lui. Aura-t-il autant de liberté pour faire parler ses qualités de distribution depuis un poste aussi offensif ? Cette interrogation est peut-être le principal obstacle à sa titularisation.