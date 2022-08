Logan Bailly revient sur sa carrière sans faux-semblant: «Je suis le seul responsable de mes erreurs»

Recruté par l’Union cet été pour remplacer Laurent Deraedt, le nouvel entraîneur d’Anthony Moris, Lucas Pirard et Joachim Imbrechts revient pour la première fois en un an sur ce nouveau chapitre et sa décision d’arrêter sa carrière de joueur. “Sans regret”, comme il dit.

Logan, pourquoi avoir choisi la voie d’entraîneur des gardiens, il y a un peu plus d’un an ?

Après Mouscron, j’ai passé six mois à Namur (NdlR : de janvier à juin 2020, mais Namur n’a plus su payer ses joueurs). Tant qu’on reste dans le circuit, ça va, mais quand on décroche, à mon âge, c’est dur de reprendre. Je vais avoir 37 ans. Un jour, Jean-Philippe Caillet, qui avait été mon équipier à Genk et qui était dans le staff de Differdange, m’appelle et me dit : «Si ça t’intéresse, on cherche un coach des gardiens.» J’étais dans une plaine de jeu avec ma femme et mon fils. Je lui demande le temps de la réflexion et il me répond : «Non, dans trois heures on a besoin de ta réponse.» Je n’avais jamais donné un entraînement de gardiens de ma vie. J’en ai discuté avec ma femme et elle m’a poussé à le faire. Moi, je me posais mille questions : en suis-je capable, est-ce que c’est fait pour moi, est-ce que j’en ai envie, est-ce que j’aurai le niveau ? Elle m’a dit : «Tu as fait ça toute ta vie, tu as été un bon gardien pro, tu as l’expérience : tu as tout ce qu’il faut.»

Me retrouver à ce poste dans un club belge qui joue l’Europe, c’est une reconnaissance énorme

On est à l’opposé du plan de carrière…

Tout à fait. J’ai toujours dit qu’un plan de carrière c’était impossible à tenir. On a des blessures, on dépend des entraîneurs, des agents, etc. Mais c’est un poste qui m’a plu, même s’il y avait pas mal de choses à apprendre et que c’est plus difficile que d’être joueur.

Vous n’avez pas songé à quitter ce milieu, après votre carrière de joueur ?

Une fois replongé dans le bain, je me suis dit que c’était pour moi. Je n’aurais jamais cru que je serais entraîneur des gardiens à 36 ans et encore moins ici, à l’Union. Quand Karel m’a appelé… On avait joué deux saisons à Louvain ensemble, on s’entendait très bien. J’ai aussi discuté avec Chris (O’Loughlin) également. Je n’ai pas réfléchi longtemps vu l’opportunité. Pouvoir me retrouver à ce poste, dans un club qui joue l’Europe après à peine un an d’expérience… Au Luxembourg, je voulais mettre le pied à l’étrier puis, idéalement, revenir en Belgique. Mais je ne m’étais pas dit que ça m’arriverait après un an à peine. C’est une reconnaissance énorme.

Je l’annonce enfin: ma carrière de joueur est terminée

Il y a un an, vous arrêtiez votre carrière de joueur officiellement…

(Il coupe) En fait, je ne l’ai jamais annoncé. Je l’annonce, là : elle est terminée (il rigole). Je suis de l’autre côté maintenant. J’ai eu de belles années et de moins belles aussi, mais je ne retiens que le positif. J’ai une carrière, elle m’appartient. Est-ce une grande carrière ? Une petite ? Je ne sais pas ce que c’est. J’aurais pu avoir plus ; moins aussi et j’ai vécu des choses que d’autres ne vivront jamais.

De quoi êtes-vous le plus fier ?

De l’ensemble, des années en Bundesliga, au Celtic. Dans chaque club il y a eu des moments sombres et de magnifiques moments. Que ce soit au tout début à Heusden-Zolder, à Genk, à Mönchengladbach, en Suisse, puis mon retour à Genk, à Louvain, en Écosse, à Mouscron : dans chaque équipe j’ai eu d’excellents moments et de bonnes relations. Je ne retiendrai que les bons côtés car c’est ça qui fait avancer. Je ne vais pas broyer du noir sur le passé, ça ne changera plus rien à ma vie. Ça ne me ramènera pas dix ans en arrière pour refaire un transfert.

Vous ne nourrissez pas de regret, donc ?

Avec des si, je suis peut-être champion du monde aujourd’hui. Vous seriez peut-être journaliste à TF1. Je ne veux pas vivre avec les regrets. Ma carrière est terminée, alors si je me dis: «Si j’avais fait ceci ou cela», je vais commencer à pleurer.

Mais vous comprenez qu’on se dise que vous aviez le potentiel pour mieux faire ? Oui, beaucoup de gens me disent : «Tu as eu une belle carrière mais tu aurais pu faire mieux.» Ok, mais c’est quoi, mieux ? J’ai joué en Bundesliga, en Écosse, en Belgique, en Suisse, en équipe nationale. Avec tout le respect que je peux avoir, qu’est-ce qu’on va dire au gars qui joue en D2 amateurs ? Ok, avec le recul, j’aurais pu aller plus loin, mais c’est la vie, c’est que c’était mon destin. Je suis le seul responsable de mes erreurs. Je ne dirai jamais que c’est de la faute de quelqu’un d’autre, de ma famille ou d’un copain. Ce que j’ai fait, c’est moi qui le voulais. Ma carrière m’appartient et mes erreurs m’appartiennent. Je ne les mettrai pas sur le dos de quelqu’un d’autre.

Les Diables, ça ne s’est pas terminé comme je l’aurais voulu

Avec un peu de malchance, quand même, d’avoir connu des clubs où la situation était pourrie ou frôlant la faillite comme Neuchâtel, Mouscron, Namur…

C’est comme ça, une carrière. C’est arrivé à d’autres. Avant de vivre ça en Suisse, je me suis dit: «Mais non, ça ne peut pas arriver, ça» (NdlR: de ne pas être payé par son club). Je me dis qu’il y a pire, que j’ai été privilégié de vivre de ma passion et d’avoir été bien payé comme joueur.

Pas de regret non plus au niveau des Diables, où vous avez joué juste avant l’arrivée de la génération dorée ?

Tout le monde aurait aimé jouer avec eux, mais j’ai eu la chance de toucher à l’équipe nationale, ça ne s’est pas terminé comme je l’aurais voulu. Ce n’était pas la meilleure des façons de finir ma carrière en sélection (NdlR : sa 8e et dernière sélection l’a vu encaisser quatre buts lors du fameux 4-4 contre l’Autriche), mais j’ai eu la chance de porter le maillot de mon équipe nationale. À mon époque, la plupart des sélectionnés jouaient en Belgique, c’est l’exception aujourd’hui. Cette équipe a encore beaucoup de talent et peut aller loin au Mondial.