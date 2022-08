Qui est Efrain Juarez, l’adjoint de Deila au Standard? « Il a déjà l’expérience d’un coach de 55 ans »

Son éducation

Jovial, enjoué, énergique. Voici autant d’adjectifs qui collent à la peau de l’ancien international mexicain (39 caps). Originaire de Mexico, l’adjoint de 34 ans est présenté comme un homme de valeurs. "Nous nous connaissons depuis plus de 15 ans et je peux vous dire que s’il est génial en tant que professionnel, il l’est encore plus en tant que personne. C’est un homme instruit, noble, reconnaissant, très proche de sa famille. Il est sérieux quand la situation le demande mais il peut aussi se montrer très taquin (rires)", assure Karla Uzeta.

Efrain Juarez a reçu une éducation riche basée sur le partage. "Il est issu d’une famille traditionnelle mexicaine, très unie, où les parents sont les leaders. Ses parents sont extrêmement gentils, simples, éduqués, tout comme ses frères et ils lui ont inculqué des valeurs de travail, d’honnêteté qu’il transmet à son tour à ses enfants. Dans sa famille, on a toujours prôné le partage. Comme on dit chez lui : mi casa es tu casa (ma maison est la tienne)."

Des propos qui trouvent écho chez son T1 et ami, Ronny Deila. "Il a énormément de qualités en tant que coach mais là où il excelle, c’est dans les relations humaines. Il est droit dans tout ce qu’il entreprend."

Sa carrière de joueur

Avec 313 matchs au compteur en clubs, Efrain Juarez a tout connu durant sa carrière avec plusieurs titres à la clé que ce soit en Écosse avec le Celtic ou encore au Mexique avec Monterrey, les Pumas voire l’America, club de Memo Ochoa.

Karla Uzeta revient sur le riche parcours de son ami qui l’a mené en Écosse, en Espagne, en MLS, mais aussi en Norvège. "Il a toujours été un joueur très dévoué à ses clubs, à l’équipe nationale mexicaine. Il avait beaucoup de caractère, de force et de détermination sur le terrain, avec la capacité de s’adapter à l’entraîneur en poste et à ses coéquipiers."

Déjà adopté par Sclessin, le Mexicain a su se rendre célèbre partout où il est passé. "Tout d’abord, vous n’entendrez jamais rien de négatif à son sujet, lance Karla. Et il est vrai que, partout où il est passé, il a été accepté et aimé. Il est toujours de bonne humeur, il est gentil, sincère et a une grande faculté à s’adapter à son environnement. Cela ne m’étonne donc pas du tout qu’il soit déjà aimé au Standard !"

Ses années en MLS

En ce soir du réveillon de Noël 2019, la carrière d’Efrain Juarez va prendre un virage radical. À 31 ans, actif à Valerenga, Juarez raccroche à la demande de… Ronny Deila. "Il m’a appelé et m’a demandé quels étaient mes plans pour le futur", a précisé récemment Juarez dans une interview accordée à un club de supporters du Celtic Glasgow. "Je lui ai répondu que je comptais encore jouer pour Valerenga. Il m’a alors dit qu’il voulait que je le rejoigne. Je me suis dit ‘‘Parfait, je vais retrouver la MLS, un championnat que je connais’’. Il m’a alors précisé qu’il me voulait en tant qu’assistant. Il m’a dit que je savais tout du foot : les luttes pour le titre avec le Celtic ou encore contre la relégation avec Saragosse."

Juarez a donc troqué les crampons pour le sifflet. Durant un peu moins de deux ans, Gerardo Campa, journaliste mexicain suiveur de la MLS, a suivi l’évolution de l’ancien international. "Il a beaucoup appris en MLS et le meilleur reste à venir. C’est un assistant dévoué à son coach, Deila. De plus, il est très studieux. Si New York a remporté le titre, c’est avant tout grâce à Deila mais Juarez a également une grande part de responsabilités."

Pour Campa, l’avenir de Juarez est tout tracé. "Devenir T1, c’est la prochaine étape de sa carrière. Cela se fera d’ici cinq ans, peut-être même plus tôt. Ayant pris sa retraite il y a peu, il sait quels sont les besoins quotidiens d’un footballeur, donc il est proche des joueurs."

Depuis le début de saison, Efrain Juarez se veut tout aussi expressif que Deila en sur le bord de la touche. "C’est un gars exigeant et passionné. Cela se ressent dans son attitude sur le bord du terrain, confirme Karla Uzeta. Pour réussir dans n’importe quel domaine, il faut être une bonne personne et c’est le cas. Le fait qu’il aime ce qu’il fait, qu’il a été un joueur professionnel, qu’il a réussi partout où il est allé se reflète sûrement maintenant dans son travail d’assistant."

Son entente avec Deila

L’histoire d’amitié entre Ronny Deila et Efrain Juarez a commencé en début d’année 2019. "On s’est rencontré à Cancún car nous avions un ami en commun, se remémore le Mexicain. C’est le destin qui nous a réunis. Moi je jouais à Vancouver et lui était le manager de Valerenga. Je me voyais finir ma carrière là-bas, ma famille s’y sentait bien, je jouais de bons matchs. Bref, tout était parfait. Mais d’un jour à l’autre, et j’en reviens encore au destin, tout a changé et Ronny m’a appelé quatre jours plus tard pour connaître ma situation. Il m’a dit qu’il avait besoin d’un latéral droit et deux semaines plus tard, j’étais en Norvège. On a passé une saison ensemble mais on était vraiment très proches, des amis."

Une fois arrivé à Valerenga, une scène va marquer Juarez. "Je passais la visite médicale et ils ont commencé à me scruter sous tous les angles, prenant ma masse graisseuse etc. Moi, je venais là avec mon expérience de plus de 300 matchs, je pensais que je n’aurais qu’à prester pour que tout se passe bien. Généralement, on demande à un joueur expérimenté de 31 ans d’être bon sur le terrain, on s’en fiche de son taux de graisse."

Mais la réflexion de Deila va le marquer."Ronny m’a alors dit: ‘‘C’est une question de compromis, tu dois être fit, tous tes équipiers le sont. Si tu ne l’es pas, cela veut dire que tu ne respectes personne.’’ Son discours m’a vraiment impressionné. Ronny est le meilleur manager que j’ai eu car il veut ce qu’il y a de mieux pour vous, en tant que personne avant de penser au footballeur. L’humain passe avant tout avec lui et c’est une valeur qu’on a en commun. On a les mêmes principes, la même éthique de travail."

Aujourd’hui, Ronny Deila ne regrette pas un seul instant d’avoir mis fin à la carrière de son ancien joueur pour qu’il devienne son assistant à New York. "Il est très important pour moi. Quand je suis allé en MLS, j’ai directement pensé à lui car on avait déjà cette connexion, nos familles aussi d’ailleurs. Il n’a que 34 ans mais il a l’expérience d’un gars de 55 ans aussi bien dans la vie que dans le foot. Il a joué de grands matchs, disputé une Coupe du monde, évolué en Écosse, Espagne, Mexique, Norvège et MLS. Il sait tout ce qu’il y a à savoir sur le foot, sur la culture de la gagne. Il crée toujours une atmosphère extraordinaire dans le vestiaire et partout où il va. Il a un impact sur les gens qui l’entourent, et particulièrement sur moi, positivement. Il me complète parfaitement en étant parfois à l’opposé de ce que je suis. Il est très important en tant qu’assistant mais aussi en tant qu’ami. Il est jeune et va encore s’améliorer."