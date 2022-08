Grâce à un doublé de Teuma, l’Union Saint-Gilloise retrouve le sourire et écarte logiquement Courtrai (2-1)

Du moins en première période. Car Teddy Teuma, déchaîné ce samedi soir, est parvenu à inscrire le second but lors du deuxième acte. Et celui-là, il ne le doit qu'à son talent. Il a dribblé deux hommes avant de placer un ballon au ras du poteau de Ilic.

Mais ce deuxième but n’a pas coupé les jambes des Courtraisiens. Selemani s’est même rappelé au bon souvenir de son ancien club en réduisant l’écart pour relancer le suspense. Malgré l’une ou l’autre grosse occasion de part et d’autre, le score est resté de 2-1. Après sa défaite à Malines et contre les Rangers, l’USG se relance enfin et a gagné sa deuxième victoire de la saison.