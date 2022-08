Deila évoque le budget du Standard et celui d'autres clubs comme Bruges : «On n’est pas sur la même planète»

"On scrute toutes les positions pour se renforcer. Pour ce faire, on a besoin de joueurs qui apporteront une plus-value. On cherche à ne pas se tromper. Il faut aussi être patient car cela ne sert à rien de recruter quantitativement mais bien qualitativement. C’est un processus compliqué car nous n’avons pas beaucoup à dépenser. Nous ne sommes pas sur la même planète que Bruges, Genk ou l’Antwerp."

Mettre en place une structure efficace

Ronny Deila et Fergal Harkin se connaissent et ont la même vision du football. Les deux hommes travaillent main dans la main pour améliorer l’équipe mais ils vont devoir mettre en place une structure efficace. "On a deux scouts pour le moment mais cela n’a jamais véritablement été clair quant à la manière de fonctionner pour dénicher les bons joueurs. On ne met pas en place un tel système en un mois. Cela prendra plusieurs mercatos. Mais en attendant, on fait de notre mieux et Fergal a certaines connexions. Les scouts travaillent jour et nuit et j’essaie, avec mon staff, d’aider. On a plusieurs joueurs en ligne de mire qui sont très intéressants mais la question est de savoir si on peut faire ces deals ou non."

Insister sur la culture de la gagne

En attendant les renforts, le T1 norvégien met tout en œuvre pour faire progresser son noyau et ce qu’il voit depuis le début de saison le satisfait. "Je constate une belle évolution au sein de mon groupe. On joue un bon football et on possède des joueurs talentueux. C’est bien de voir leur potentiel se développer et je travaille chaque jour, avec mon staff, pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. Donc si on peut apporter de la qualité supplémentaire, on sera encore plus fort. On insiste sur la culture du travail, celle qui nous pousse à aborder chaque match comme une finale de Coupe et avoir un style de jeu reconnaissable. On est encore au début du processus."

Pavlovic et Van Damme vers un prêt

Comme nous l’écrivions ce matin, Joachim Van Damme va quitter Sclessin. Ronny Deila a évoqué son cas ainsi que celui de Damjan Pavlovic. "Ils sont toujours là et je sais que c’est dur pour eux car ils n’ont pas joué énormément. Je parle à tous mes joueurs, ils savent ce que je pense d’eux, ce qu’ils doivent améliorer. Ils connaissent aussi leur situation. Notre responsabilité est de trouver les meilleurs moyens pour que nos joueurs exploitent leur potentiel au maximum. Damjan est un jeune talentueux et doit jouer. On devra peut-être regarder pour un prêt, comme pour Joachim. Sa forme physique s’améliore, il est un leader sur le terrain mais il n’a pas le rôle qu’il voulait avoir et qu’on espérait de lui."