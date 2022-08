Charleroi: une première crise de croissance pour Edward Still

Un mois et demi plus tard, force est de constater qu’il ne fallait pas s’enflammer quand on voit la tournure des événements. Ses dirigeants ne l’ont pas placé dans les meilleures conditions avec leur recrutement mais pour la première fois de sa carrière, Edward Still connaît une crise de croissance dans sa jeune carrière d’entraîneur professionnel.

Un premier tournant à bien gérer comme l’an passé

Pourtant, l’an dernier, à pareille époque, ses débuts ne furent pas parfaits, contrairement à son baptême. Le déplacement inaugural à la Côte avait été maîtrisé de main de maître (0-3) mais les quatre parties suivantes contre Saint-Trond, à Louvain contre l’Antwerp et à Zulte avaient débouché sur des matchs nuls.

Le problème des Hennuyers restait similaire à celui de cette année. Dès ses premiers jours en tant que T1, Edward Still avait dû triturer ses méninges pour aligner un avant-centre de qualité. Pendant les obligations patriotiques de Shamar Nicholson à la Gold Cup, le Brabançon fut contraint de relancer un Chris Bédia revenu d’un prêt encourageant à Sochaux.

La recette n’avait fonctionné qu’à Ostende. Par après, l’Ivoirien s’éteignait complément malgré son poteau face à l’Antwerp tandis que Nicholson multipliait les problèmes à la finition. Avec un bilan de 7/15, Still connaissait un premier coup de pression avec la réception du Beerschot, bon dernier avec un point.

Les hommes de l’ancien adjoint d’Ivan Leko n’avaient pas tremblé face aux Rats, bien aidés il est vrai par l’expulsion de De Smet après 200 secondes de jeu. Le déplacement à Seraing rappelle les réminiscences de ce premier tournant de l’ère Still.

Des compétences tactiques suffisantes pour inverser la tendance

À la différence de l’opposition face à Ostende de samedi, Charleroi avait toujours tenu son rang face aux formations réputées à sa portée. Face aux grosses équipes, le bilan fut désastreux. Les Zèbres avaient trouvé leurs limites. Durant ce premier exercice, Still a toutefois montré qu’il possédait les compétences tactiques idoines et bien au-dessus de la moyenne.

Il n’a pas hésité à faire confiance à la jeunesse sans virer de bord lors des rares moments compliqués. Surtout, il est parvenu à s’intégrer à l’ADN de Charleroi où l’on peut perdre à tous moments, lors des mercatos, son meilleur élément. Il avait fallu du temps pour trouver la bonne formule avec Bayo mais elle s’était avérée excellente. Espérons pour le matricule 22 que l’entraîneur déniche vite la recette pour Benbouali même s’il manque de référence au plus haut niveau, contrairement à l’Ivoirien.

Charleroi a tout misé sur lui lors de l’intersaison

Si bon nombre de suiveurs et de fans carolos s’alarment déjà à juste titre, le jeune trentenaire dispose de ressources assez fortes sur le banc pour inverser la tendance. Hormis le poste de numéro 9, l’effectif est bien construit. Les leviers à sa disposition pour le voyage au Pairay sont nombreux.

Une défaite en terre liégeoise écornerait son crédit mais le mettrait-elle vraiment en danger ? Convaincu par les préceptes de son technicien, Mehdi Bayat a accepté de nombreux changements au sein de son encadrement pour satisfaire aux desiderata de son entraîneur. Arrivé avec son frère Nicolas il y a un an, Still a renforcé son staff cet été par la venue de l’un de ses hommes, Rudi Cossey. Il y a eu également des modifications en interne où le jeune coach a pu remodeler à sa guise certains postes.

Toutes ces évolutions ont eu pour but de professionnaliser Charleroi. Ce serait un sacré désaveu de se séparer aussi rapidement du chef de chantier. À lui de montrer rapidement que les deux dernières rencontres ne représentaient que des accidents de parcours.