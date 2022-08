Sporting Charleroi: les raisons d'un début de saison raté

Le maigre bilan de 3 sur 9 parsème le Mambourg de pression d’autant plus que le calendrier du championnat semblait convenir à merveille pour réussir le début de saison. Dans les faits, les deux prochaines rencontres avec deux déplacements à Seraing et à Zulte poussent quasiment Charleroi à réussir un sans-faute avant d’affronter le Club Bruges et Gand.

Il faudra améliorer plusieurs choses pour gommer ce début raté

Cadrer davantage

Edward Still le reconnaissait. "C’est une histoire d’efficacité. On s’est créé neuf situations de buts dont plusieurs très dangereuses." En réalité, ses protégés ont tenté deux fois plus leur chance au but (16 tirs contre 9 tentatives ostendaises) à la différence près qu’ils n’ont cadré qu’à trois reprises, soit deux fois moins que les Côtiers.

Telle une récurrence dans cette cuvée 2022-23. Contre Eupen, les Hennuyers n’avaient cadré que 5 de leurs 12 tentatives. C’est bien trop peu. Une partie du problème se nomme Youssouph Badji.

S’il a été un peu plus consistant dans le jeu que lors de ses dernières apparitions, ce n’est clairement pas suffisant pour un club du standing de Charleroi. Le Sénégalais n’a pas encore cadré un tir cette saison. Quant à Benbouali, il n’a pas assez apporté ce samedi même si sa présence dans les duels s’est avérée intéressante (2/3, 75 % de duels offensifs gagnés). L’arrivée d’un numéro 9 confirmé apparaît indispensable car aucun pur attaquant n’a encore marqué.

Une défense moins souveraine

La frustration du revers face à Ostende est encore plus forte car l’équipe d’Yves Vanderhaeghe ne s’est pas montrée supérieure, au contraire. Ils ont réussi à tuer Charleroi dans les temps forts des Sambriens et profité des moments de fébrilité temporaire carolos. "Cela s’est joué sur certains détails. Il n’y a pas de grandes explications à faire. On aurait dû plus gagner nos duels", pointait Loïc Bessilé.

C’est sur un combat aérien perdu de manière naïve par le Togolais qu’Ostende a pris les devants en deuxième mi-temps. L’ancien Bordelais s’était pourtant montré souverain lors des deux derniers matchs. Il faudra retrouver cette rigueur au risque de plonger dans la crise.