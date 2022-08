Moris avant le match retour face aux Rangers: «N’attendez pas que l’Union gare le bus devant le goal»

Si le récent finaliste de la Ligue Europa part favori de cette rencontre, les hommes de Karel Geraerts peuvent croire à la qualification pour les barrages de la Ligue des champions. Ce qui serait un véritable exploit. Voici pourquoi.

La confiance du match aller

Même si les Rangers n’avaient pas été au niveau au Stade Den Dreef, les Unionistes avaient réalisé de leur côté un match plein. Les cadres comme Christian Burgess, Teddy Teuma ou Loïc Lapoussin avaient répondu présent et les joueurs offensifs avaient réussi à se montrer efficaces aux bons moments.

Si cette victoire offre un avantage à l’Union avant le match retour, elle a surtout donné un boost de confiance à une équipe loin d’être habituée à rencontrer des cadors européens."Nous sommes peut-être un peu plus rassurés sur le niveau général de l’équipe après les départs et certaines choses qui ont été dites à droite et à gauche, explique le gardien Anthony Moris.Cette victoire nous a démontré que nous pouvions faire de grandes choses. Il faudra s’appuyer sur cette confiance et prendre du plaisir. Mais sans tomber dans l’euphorie du résultat du match aller car ce sera une autre équipe des Rangers qui sera sur le terrain."

Même si la confiance sera présente, elle ne doit en effet pas non plus faire pousser des ailes aux joueurs."Avant le match aller, j’ai répété plusieurs fois au groupe que cela allait se jouer en deux rencontres, calme le T1 Karel Geraerts.Le match aller a été bon mais rien n’est décidé pour autant. Autant l’Union que les Rangers ont encore une grosse chance de passer au tour suivant."

La culture de la victoire

Assis aux côtés de son entraîneur pour la conférence d’avant-match ce lundi, Burgess a lancé une anecdote reflétant bien l’état d’esprit de vainqueurs qui règne à l’Union depuis plusieurs saisons:"Lors de mon tout premier match en D1B, à Deinze, nous avions fêté la victoire comme si nous étions champions. Cela m’avait un peu surpris mais j’avais compris ce jour-là que l’esprit de la gagne faisait partie de la culture du club."

Les joueurs ont souvent répété que cette culture de la victoire leur avait permis de réaliser de belles choses la saison dernière. Inutile donc d’attendre de la part des Unionistes de jouer pour accrocher un match nul qui les qualifierait toutefois pour le tour suivant."Notre chance est que nous détestons la défaite et que nous jouons toujours pour la victoire, commente Moris.N’attendez pas que l’Union gare le bus devant mon goal, ce n’est pas notre philosophie et ce ne sera jamais la nôtre. Ce serait la meilleure façon de se prendre une dégelée. Nous avons cet instinct de folie, ce petit quelque chose qu’on ne sait pas expliquer mais sur lequel il faudra s’appuyer pour cette rencontre."

Le réveil après la défaite à Malines

Au coup de sifflet final samedi soir sur la pelouse de Malines, il était difficile de trouver des points positifs après la déroute de l’Union (3-0). Avec le recul, cette défaite aura fait du bien aux joueurs de Geraerts qui avaient sans doute pour la plupart déjà la tête à Glasgow. Elle a aussi démontré que les joueurs se doivent d’être à 100 % s’ils veulent arracher un résultat, peu importe l’adversaire."Cette défaite a permis de nous ramener les pieds sur terre, continue le portier luxembourgeois.Cela nous a montré que rien n’est jamais acquis dans le football et qu’une éternelle remise en question est nécessaire. Nous pouvons tirer des leçons de cette défaite et nous avons le feu en nous pour effacer ce match le plus vite possible. Je ne suis pas contre prendre une claque de temps en temps et j’espère que celle-ci aura permis de remettre les pendules à l’heure."

Un schéma de jeu favorable

Si les Bruxellois ne feront pas qu’attendre leur adversaire dans leur partie de terrain, ils ne joueront certainement pas non plus toutes voiles dehors. Ils savent que la mission des Rangers est simple : inscrire au moins deux buts et donc prendre les choses en mains dès l’entame du match. Avec des flèches comme Simon Adingra ou Dante Vanzeir capables de faire mal sur les reconversions offensives, l’Union va sûrement être face à une physionomie de match favorable."Je ne connais pas le schéma de match car je ne sais pas comment les Rangers vont jouer, conclut Geraerts. Par contre, je sais comment je veux que mon équipe joue(sourire) . Il faudra que les joueurs montent sur le terrain avec l’envie de donner leur vie pour le club. Tout le monde devra être à niveau si l’on veut se qualifier."

Ce qui resterait à coup sûr gravé dans les mémoires des supporters de l’Union pour un long moment…