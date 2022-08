Anderlecht: une semaine divertissante avant les choses sérieuses

Amuzu aide Verbeke pour les négociations avec Nice

Les supporters ont même chanté "Et un, et deux et trois-zéro" au bout de… 17 minutes de jeu, quand Amuzu venait d’inscrire son second but de la soirée après avoir fait vivre un cauchemar au fils de Conceição. De quoi donner des arguments supplémentaires à Peter Verbeke dans les négociations avec Nice. Seraing était trop faible pour lui faire prendre quelques millions mais "Ciske" a au moins fait oublier son raté au Cercle avec deux dernières sorties réussies dans les stats.

Le troisième but que les fans espéraient est tombé un petit quart d’heure plus tard, un peu après la première intervention d’un Van Crombrugge qui portait le même maillot que Monsieur Visser. D’un tir à la retourne après un contrôle soyeux, Silva a joliment bouclé le travail de Refaelov.

Avec Amuzu, on avait là les trois meilleurs joueurs offensifs du jour. Sur le côté droit, Sadiki, auteur du premier assist, méritait une mention positive aussi. Esposito, très brouillon, beaucoup moins. Son duo devant avec Silva doit encore être rodé. Si les deux attaquants loués ne se quittent plus en dehors des terrains, ils doivent encore apprendre à se retrouver sur la pelouse.

Puisqu’on est dans le négatif, on ne peut pas passer à côté de l’intervention totalement loupée d’Hoedt qui a permis à Seraing de sauver l’honneur à l’heure de jeu. Sans faire un mauvais jeu de mots, le défenseur néerlandais ne paraît pas fort serein depuis le début de la saison. Même en Estonie, il avait réussi à inquiéter par moments. Le retour contre Paide jeudi ne permettra pas de jauger l’état de la dernière ligne mauve mais le déplacement de dimanche sur le synthétique d’un bon Saint-Trond sera un test intéressant.

En attendant, le staff du RSCA préférera se féliciter d’avoir vécu un match aussi tranquille en alignant six joueurs formés à Neerpede au coup d’envoi. Une première depuis le mois de février 2020 quand le duo Vercauteren/Kompany avait aligné Kana, Sardella, Sambi Lokonga, Doku, Amuzu et Colassin à Gand (1-1).

Il y avait même un septième de Neerpede dimanche avec Bernier, l’un des attaquants sérésiens. Stroeykens et Arnstad ont aussi foulé la pelouse, passant tous les deux près de faire 4-1. Mais le changement le plus applaudi, c’était celui de Gomez pour Amuzu. L’Espagnol a disputé ses neuf premières minutes de la saison. Sans doute pas encore ses dernières mais pas loin non plus. Tout comme Amuzu qui s’est offert un très long tour d’honneur après la rencontre.

Jeudi soir en préliminaire de la Conference League, le public anderlechtois aura probablement encore le droit à une divertissante domination territoriale mais ne devra pas tomber dans le piège de "l’enflammade" après un programme aussi aisé.