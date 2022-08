8Il a joué dans un fauteuil, distribuant les bonnes passes, les longs ballons… et les assists. Deux, pour être précis. Et avec la manière à chaque fois. Il a prouvé qu’il pouvait être important, même dans le système de Mazzù. On sentait qu’il était libéré et avait envie de bien faire les choses.

Van Crombrugge

5,5Aurait-il pu mieux faire sur le but de Seraing ? On peut se poser la question même si la frappe de Sissoko était bien placée. Il n’a pas dû réaliser le moindre arrêt durant le reste de la partie.

Debast

6,5Il est passé tout près de son premier but en Mauve. Pour le reste, il a fait son match sans commettre d’erreur.

Hoedt

5Sa relance plein axe incompréhensible sur le but de Seraing a empêché Anderlecht de rendre une clean sheet. Il s’est même permis d’engueuler ses équipiers suite à la phase.

Delcroix

6,5Très propre défensivement à une ou deux exceptions près en deuxième période.

Sadiki

7Le jeune produit de Neerpede sait décidément tout faire. Posté sur l’aile droite, il a effectué de nombreuses courses et a apporté offensivement. À l’assist sur le 1-0.

Kana

6,5Parfois l’une ou l’autre imprécision mais un match solide dans l’ensemble. Il a joué seul le rôle de pare-chocs devant la défense et a beaucoup compensé les montées de ses équipiers.

Verschaeren

6,5Sans un profil plus défensif à ses côtés, il peut moins apporter offensivement. Il s’est beaucoup battu en offrant des possibilités entre les lignes.

Amuzu

7,5Et s’il avait offert un beau cadeau d’adieu aux supporters en plantant un doublé ? Jusqu’au-boutiste sur le premier, chirurgical sur le deuxième, il a un peu plus convaincu Nice de mettre le paquet pour lui.

Esposito

5Moins à l’aise que Silva, il peine à avoir un impact sur son équipe. Il est trop imprécis et ne sent pas encore assez bien le jeu. Mazzù en attend bien plus de lui.

Silva

7,5Ne cherchez plus le nouveau chouchou du public bruxellois. Fabio Silva a, en plus de marquer un but spectaculaire, fait étalage de ses qualités ballon aux pieds. Sa grinta lui a permis d’arracher pas mal de ballons.

Arnstad

6,5Sa tentative aurait certainement mérité un petit but mais il n’a pas pu concrétiser.

Raman

6,5Une montée plus convaincante que les semaines passées. Il a presque donné un assist à Stroeykens.

Mazzù

6,5Il a osé aligner deux profils très offensifs dans son entrejeu et six jeunes joueurs formés à Neerpede. Pari réussi à quelques jours d’un match européen.

Dietsch

5Fusillé à bout portant sur les trois buts anderlechtois, il n’a rien pu faire pour alléger l’addition. Relativement tranquille lors des 45 dernières minutes, il se couche bien sur des frappes d’Arnstad et de Stroeykens.

Sylla

3Pourquoi oublie-t-il de dégager le ballon sur le premier but d’Amuzu alors qu’il est en avance? Il a semblé fébrile dans les duels et a raté l’une ou l’autre relance facile. Moins rassurant que la semaine dernière.

Tshibuabua

3Il laisse Sadiki trop facilement centrer sur le but d’ouverture et il n’a jamais rassuré tant dans les duels qu’avec le ballon.

Tremoulet

3,5Pris dans son dos sur le premier but, il n’a pas mis suffisamment d’impact dans les duels et semblait dépassé lorsque le rythme s’accélérait. Plus à l’aise en seconde période lorsque les Mauves ont été moins présents offensivement.

Lepoint

4Il a manqué de vitesse lors des reconversions offensives anderlechtoises. Plus à l’aise en seconde période comme défenseur central, où son métier lui a permis de contrecarrer les rares incursions adverses.

Sissoko

5Il a été dépassé lors des 45 minutes initiales. Son but d’une grande précision – le premier de la saison pour Seraing – a couronné une meilleure période sérésienne.

Conceição

3Il a distribué deux bons centres mais ce fut insuffisant pour compenser ses difficultés défensives. Il a laissé beaucoup trop d’espace à Amuzu sur les deux premiers buts. A sa décharge, il a souvent dû faire face à deux hommes dans sa zone.

Abanda

4,5Il a eu du mal à contrer les percées offensives de Sadiki mais le danger n’est pas souvent venu de son côté. Offensivement, il n’a pas réussi à donner de bons ballons dans le rectangle. Il sera encore plus intéressant lorsqu’il aura retrouvé le rythme.

Lahssaini

6En manque de rythme mais cela ne l’a pas empêché d’oser prendre le jeu à son compte, cherchant sans cesse la passe vers l’avant. Il peut être le créateur qui manque tant depuis le début de la saison.

Bernier

6Motivé à l’idée d’affronter son club formateur, il n’a pas ménagé ses efforts. Il a encore trop souvent tendance à toucher le ballon avant de le lâcher.

Elisor

3Il n’a pas reçu beaucoup de ballons exploitables et n’a cadré qu’une (faible) reprise de la tête. Pour le reste, il a été bougé dans les duels aériens, notamment par Sadiki alors que le défenseur anderlechtois lui rend plusieurs centimètres. Il va devoir muscler son jeu pour incarner le rôle de pivot.

Marius

5Il est dans la zone de Hoedt lorsque le Néerlandais dégage mal le ballon qui amène le but sérésien. Il a essayé de mettre la défense adverse sous pression, sans rencontrer de grand succès à ce niveau.

Manson

5Il n’a pas amené beaucoup de poids offensif mais ses replis défensifs ont été précieux.

Jeunechamps

5Il n’a pas cherché à fermer le jeu à la pause pour éviter une déculottée. Au contraire, il a changé son schéma (du 3-4-3 au 3-5-2 de la préparation estivale) et son équipe a proposé un jeu bien plus cohérent, même s’il faut reconnaître qu’Anderlecht a un peu levé le pied