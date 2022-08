"On a bien répondu à leur jeu direct": les réactions après Standard-Cercle

Thibo Somers:‘’Les deux pénaltys sont limites pour moi. Et cela fait toujours mal de perdre sur deux faits de jeu comme cela. Si Denkey avait mis son occasion à 1-0, cela aurait pu être un autre match. Mais on n’a pas su aller vers l’avant ni montrer assez aujourd’hui dans le jeu pour mériter plus.’’

Selim Amallah: ‘’Cela faisait longtemps que le public ne nous avait plus soutenu comme ça. C’est une victoire qui fait du bien. On travaille pour prendre des points. Et même si c’est sur deux pénaltys, c’est une bonne victoire. On était meilleurs que le Cercle aujourd’hui qui a surtout misé sur un jeu direct vers l’avant. Ce n’est pas le genre de match qu’on aime jouer avec beaucoup de duels mais on repart avec la victoire et c’est le principal. En Belgique tout le monde peut battre tout le monde donc on était prêt. Ce sont deux pénaltys marqués, cela fait plaisir. J’espère maintenant marquer dans le jeu (clin d’œil).’’

Dominik Thallamer:’’C’était un match très équilibré. Les deux pénaltys changent le match. Et cela ne sert à rien de revenir sur les pénaltys même s’ils sont discutables pour moi. Je ne suis pas inquiet pour la suite puisque le Standard n’a pas eu beaucoup d’occasions aujourd’hui. Et si Denkey met le 1-1, c’est un match différent. ‘’

Ronny Deila: ‘’Beaucoup de choses m’ont plu aujourd’hui. On a bien répondu au jeu direct du Cercle. Ce n’est pas facile de joueur contre une équipe où il est difficile de récupérer le ballon dans leur camp. Mais ils n’ont pas été dangereux. J’espère qu’on arrivera à avoir encore plus d’occasions lors des prochains matchs. On a encore besoin de travail, d’accroitre notre confiance et d’améliorer certaines choses dans notre jeu. Mais c’est une bonne victoire. L’ambiance aujourd’hui? Incroyable et encore meilleure qu’au Celtic Park (sourire). ‘’