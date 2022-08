Le 7 août 2022 restera comme le jour où le Standard version américaine (depuis son rachat par 777 Partners) a remporté sa première victoire en match officiel. Une victoire face au Cercle qui fait du bien, forcément, tant elle semblait indispensable pour éviter que les premiers doutes n’apparaissent suite au 1 sur 6 inaugural face à La Gantoise et Genk.

25 minutes de duels et… de sang

Les Rouches, costauds dans l’impact, ont accompli cette mission au terme d’un sacré combat. C’est bien simple : on n’a pas vu beaucoup de foot durant les 25 premières minutes. Duels, tacles et intensité étaient au rendez-vous. L’arcade de Kostas Laifis (en sang) s’en souvient notamment. Tout comme Olivier Deman et le genou de Hannes Van der Bruggen, qui ont dû sortir à la mi-temps après avoir été fameusement tamponnés par Gilles Dewaele et Aron Dönnum.

Amallah n’a pas tremblé, Bodart non plus

Mais il y a quand même eu un peu plus de jeu par la suite. Et dans ce domaine, le Standard, s’est montré légèrement supérieur à son adversaire en ayant la possession du ballon, se procurant des situations intéressantes.

Il y a d’abord eu ce premier penalty, provoqué suite à un corner bien pensé de Nicolas Raskin vers Selim Amallah. Déviée par la main de Kevin Denkey, la frappe du maître à jouer liégeois a abouti au premier but rouche puisque l’international marocain s’est fait justice lui-même, sans trembler (31e).

Puis c’est un autre Liégeois qui n’a pas tremblé, en la personne d’Arnaud Bodart. Le gardien s’est parfaitement interposé devant Denkey à la 44e minute alors que le but semblait tout fait. Et finalement, le deuxième but du match est arrivé dans l’autre sens, grâce à un nouveau penalty de Selim Amallah (45e+5). Cette fois, pour donner le coup de réparation, c’est le VAR qui a alerté Monsieur Lambrecht suite à une faute sur Aron Dönnum. Preuve que l’arbitrage, qui n’avait pas forcément été favorable aux Liégeois depuis le début de la saison (exclusion de Calut face à Gand, penalty manqué de Dessers à retirer contre Genk) ne tourne pas toujours du mauvais côté.

Enfin de la gestion

Et la deuxième mi-temps ? Elle peut se résumer en un mot : gestion. Le Standard a bien maîtrisé son sujet, a très peu concédé et s’est encore créé quelques occasions, notamment via Aleksandar Boljevic, bien entré au jeu, et Noah Ohio, qui a créé du danger avant de terminer la rencontre blessé aux ischios.

On mentirait en écrivant que dans la globalité, on a vu un grand Standard ce dimanche mais cette première victoire est surtout l’occasion d’enclencher la marche avant. Symboliquement, cela a lieu le jour où l’organigramme du club est au complet, puisque Fergal Harkin a assisté à son premier match en tant que directeur sportif rouche. Il lui reste un peu moins d’un mois pour fignoler les contours du Standard 2022-2023.

Une ferveur retrouvée dans les travées

Un Standard dans lequel les supporters semblent croire et se retrouver. L’ambiance était plaisante et positive ce dimanche à Sclessin, tout comme elle l’avait été à Genk la semaine dernière. Les applaudissements nourris du public et les visages déterminés durant le tour d’honneur des joueurs témoignent d’une ferveur retrouvée à Sclessin. Il faut dire que les fans liégeois n’avaient plus connu le sentiment de la victoire en match officiel, à domicile, depuis le… 2 mars dernier, face au Beerschot (1-0).

Cette ambiance retrouvée témoigne aussi d’une certaine unité autour d’un nouveau projet qui a connu son premier véritable fait d’armes ce dimanche. Cela demandera, évidemment, confirmation dès samedi prochain à Westerlo.