Ce qu’il faut retenir de la lourde défaite de l’Union Saint-Gilloise à Malines (3-0)

La première défaite de Karel Geraerts

Ce quatrième match officiel aura été celui de la première défaite de la carrière de T1 de Karel Geraerts. En plus des six matchs de préparation, soldés par trois victoires et trois partages, son équipe sortait de deux victoires et un nul en championnat et en Coupe d’Europe. Si les deux buts de Malines sont tombés de façon un peu chanceuses – un tir dévié par Boone et une tête contre son camp sur coup franc de Lazare – la victoire du KV ne souffre pas de contestation.

Trois buts, cela n’était plus arrivé depuis neuf mois

Voir l’Union encaisser trois buts, c’est rare. Toujours très solide sous Mazzù et également depuis l’arrivée de Geraerts au poste de T1, le club saint-gillois n’avait plus encaissé trois buts en championnat depuis le 26 novembre 2021 (16e journée) et un revers 1-3 contre OHL. En ce début de saison, la défense de Moris avait pourtant répondu présente, n’encaissant qu’un but à Saint-Trond, puis aucun contre Charleroi et les Rangers. L’Union avait également encaissé trois buts fin août 2021… à Malines, déjà (3-1).

Rien ou presque à se mettre sous la dent offensivement

On n’a pas retrouvé le jeu conquérant du vice-champion, bien bloqué par un Malines dont l’organisation défensive était parfaite, mais qui étouffait surtout l’Union en pressant et en cherchant à aller vers l’avant. Résultat : il était quasiment impossible pour la ligne médiane de trouver Ziani et Vanzeir, alignés ensemble devant en l’absence des trois autres avants (Boniface, pas encore qualifié, alors que Eckert Ayensa et Nilsson sont légèrement blessés). Pour la première titularisation en équipe A de sa carrière, le jeune produit du centre de formation bruxellois a vécu un match très compliqué. Il n’a reçu que très peu de ballons exploitables et a loupé l’occasion de faire 1-1 sur un des rares centre de qualité, en fin de première période. Pas un cadeau, ce baptême du feu.

Geraerts a ménagé ses troupes en vue des Rangers

Karel Geraerts avait dit qu’il ne fallait pas penser au match retour contre les Rangers avant l’heure. Pourtant, il a bien effectué ses changements en fonction de cette échéance cruciale. Il avait déjà bluffé en annonçant avant la rencontre qu’il ne ferait pas tourner, mais il a néanmoins laissé Sykes sur le banc, remplacé par le jeune Boone. Il a également ménagé Lynen, remplacé par Puertas, ce qui n’était pas illogique vu que le médian belge revient d’une longue absence. Surtout, il a laissé Adingra au repos durant les nonante minutes, au point de lancer le jeune Ziani aux côtés de Vanzeir devant.

Une fois le troisième but malinois inscrit, le T1 n’a pas insisté et sorti ses cadres Vanzeir, Teuma et Lazare (62e), faisant monter Lynen, El Azzouzi et le tout jeune Mohamed Salah. À charge pour la paire U23 que ce dernier formait alors avec Ziani d’occuper l’attaque. On peut comprendre, à trois jours d’un match à 5 millions €.