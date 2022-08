Avant Malines-Union, Karel Geraerts prévient : "On doit garder les pieds sur terre"

Les images de liesse vues mardi soir dans le stade d’OHL restent encore gravées dans la mémoire du staff et des joueurs. "C’était la folie partout, commente Geraerts. Mercredi, on sentait que nous avions réalisé quelque chose d’incroyable. C’est bien pour le club, les supporters et le football belge. Mais on doit garder les pieds sur terre. À nous d’être concentrés sur le championnat sans penser à l’Europe, ce que nous devrons souvent faire dans les prochains mois."

Pour ce duel en terres malinoises, le coach unioniste ne compte pas faire tourner son effectif malgré le match retour en Écosse prévu trois jours plus tard. "Nous ne sommes que début août, c’est donc un peu tôt pour que les joueurs soient fatigués (sourire). Je vais aligner onze joueurs qui sont 100% fit et capables de tout donner. Dans le futur, j’espère que j’aurai des choses difficiles à faire pour mon onze de base et mes sélections. Mais tous les joueurs savent que, s’ils travaillent bien durant la semaine, ils recevront leur chance vu le nombre de matchs à jouer."