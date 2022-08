Si Anderlecht touche gros avec Gomez et Amuzu, tout ne sera pas dépensé

On s’est bien trompés. Avec les départs probables de Sergio Gomez à Man-City (Anderlecht tente d’obtenir 15 millions) et Francis Amuzu à Nice (le Sporting exige 8 millions), le mercato est à refaire. En l’espace d’une semaine, le flanc gauche serait décapité. Peter Verbeke peut donc se remettre au boulot.

Dans la sélection actuelle, trois joueurs pourraient dépanner comme latéral gauche : le jeune Noah Sadiki (le joueur le plus polyvalent du noyau) et les options plus offensives que sont Nilson Angulo et évidemment Julien Duranville. Mykhaylickenko aurait été une alternative, mais il est parti au Shaktar Donetsk la semaine passée.

Un seul nouveau latéral gauche, un défenseur et un médian axial ?

L’intérêt pour Gomez et Amuzu n’est pas nouveau. Verbeke doit donc avoir senti venir le coup. Il doit avoir préparé des pistes qu’il va activer dès qu’un accord définitif sera trouvé avec City et Nice. Les 23 millions qui devraient en découler lui permettraient d’effectuer un transfert pour le flanc gauche (pas deux, pour ne pas bloquer les jeunes), mais il pourrait aussi renforcer l’axe de la défense et – qui sait? – l’entrejeu.

Mais faut-il s’attendre à des joueurs de calibre européen ? Non, Anderlecht ne peut toujours pas se permettre des folies. Et est-ce qu’il va dépenser l’entièreté des 23 millions reçus suite à ces deux départs ? Non plus. Malgré la nouvelle hausse de capital consentie par Marc Coucke en décembre 2021 (abandon de 51 millions de dettes et injection de 42 millions par les autres actionnaires), l’objectif reste de ne pas prendre de risque. Une victoire en finale de la Coupe de Belgique aurait assuré le Sporting d’une place en poules de l’Europa League et donc de plus de 5 millions. Sans cette garantie, la prudence reste de mise.

La saison passée, la vente de Jérémy Doku pour 25 millions à Rennes avait permis à Anderlecht de respirer. La saison Covid avec des matchs à huis clos et l’élimination face à Vitesse Arnhem au dernier tour préliminaire de la Conference League avaient laissé de profondes traces. La direction avait mal au cœur de déjà devoir se séparer d’une des perles de Neerpede. Le but était de les garder plus longtemps dans les saisons à venir. Mais ce moment n’est pas encore venu. Anderlecht ne peut pas refuser des offres alléchantes de 8 ou 15 millions.

Entre-temps, Verbeke doit construire une équipe qui se qualifie directement pour les phases de poules. En d’autres mots, pour être sûr, Anderlecht doit terminer dans le top 2 ou gagner la Coupe. Ce n’est pas gagné d’avance, quand on voit les millions que le Club Bruges et surtout l’Antwerp dépensent. L’exemple du Néerlandais Ekkelenkamp est démoralisant pour les autres clubs. Le joueur était en route pour Bruges, mais il a finalement pris le chemin d’Anvers quand Paul Gheysens a mis le paquet. Anderlecht doit se sentir comme un poids plume en voyant les poids lourds se bagarrer…