Cet été, Mehdi Bayat s’est empressé de sécuriser les bails des promesses issues de la Zebra Belfius Academy. Ce sont d’abord Anthony Descotte et Jackson Tchatchoua en juin puis Ken Nkuba, un mois plus tard, qui ont signé chacun jusqu’en 2026 avec leur club de cœur. Le dirigeant a également blindé le contrat d’Adem Zorgane, son élément le plus bankable, en le faisant prolonger jusqu’en 2027.

Vision à long terme

Ces multiples prolongations représentent à l’heure actuelle le meilleur transfert estival de Charleroi cet été. Avec cette vision à long terme qui fait défaut dans tant d’autres clubs en Belgique, les Sambriens s’assurent un avenir serein dépourvu des prises de tête que peut engendrer ce genre de négociations quand elles sont réalisées à la dernière minute.

Il ne faut pas oublier qu’un travail conséquent a également été accompli sur les levées d’options des prêtés de l’an dernier.

Même s’il est déjà parti, Vakoun Bayo a apporté cinq millions d’euros. Une plus-value plus minime devrait aussi être enregistrée si la location de Valentine Ozornwafor à Sochaux est satisfaisante. L’achat définitif de Daan Heymans (2025) et le nouveau contrat proposé à Isaac Mbenza après sa pige de trois mois (2024) ont également permis de renforcer l’effectif.

Il reste désormais à Mehdi Bayat à s’attaquer au dossier Joris Kayembe. Le piston gauche, cadre de l’équipe, sera libre l’été prochain même si une option d’un an supplémentaire peut être activée par les parties.