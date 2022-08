Blagueur, souriant, détendu, à l’aise devant les médias, le latéral gauche danois de 27 ans a pris plaisir à se raconter pendant une demi-heure. Voici dix choses à savoir sur lui.

1 Il veut qu’on l’appelle BarrettN’essayez pas de l’appeler Jacob. Le Danois ne vous répondra pas. "Je préfère qu’on m’appelle Barrett, mon deuxième prénom", explique-t-il. "Il a été choisi par ma grand-mère, qui est une personne très importante dans ma vie. C’est également en référence à elle que j’ai choisi le numéro 38 : c’est son année de naissance. Je suis donc heureux d’avoir pu choisir ce numéro et d’inscrire Barrett sur mon maillot car en Allemagne, c’était plus strict sur ce plan." Il y portait le numéro 5 avec Laursen dans le dos.

2 C’est un ancien numéro 10Comme beaucoup de défenseurs, Barrett Laursen a d’abord évolué un cran plus haut dans sa jeunesse. "Quand j’étais gamin, je jouais numéro 10", sourit-il. "Il m’arrivait aussi d’évoluer comme ailier gauche ou droit. Mais assez rapidement, j’ai un coach qui m’a demandé d’évoluer comme arrière gauche et je n’ai plus jamais quitté ce poste, même si j’ai un tempérament naturellement offensif."

3 Pour mieux défendre, il a fait une pige à la JuventusAprès avoir fait ses classes de jeunes à Aalborg, Laursen a joué une saison avec les U19 de la Juventus, la Primavera. "J’ai choisi d’aller en Italie pour apprendre à mieux défendre", avoue-t-il. "C’est une des meilleures écoles du monde pour cela et je suis content d’y avoir été, même si je dois encore m’améliorer défensivement, j’en suis conscient."

Passer une année en Italie à 18 ans l’a également fait grandir. "C’était nouveau pour moi mais je vivais à l’hôtel et on s’occupait de tout pour moi : internet, la banque, les repas… C’est en arrivant en Allemagne que j’ai vraiment appris à me débrouiller seul."

4 Il a participé aux Jeux Olympiques avec le DanemarkEn 2016, Barrett Laursen a vécu l’un des plus grands moments de sa jeune carrière en participant aux Jeux Olympiques avec le Danemark, à Rio. Les Danois ont atteint les quarts de finale et le néo-Rouche a joué sept minutes contre l’Afrique du Sud (victoire 1-0). Il en a gardé un tatouage des anneaux olympiques comme souvenir sur le bras droit. International jusqu’au U20 (où il était coaché par Jess Thorup) il vise désormais une sélection avec les A. "C’était déjà un objectif la saison passée et ce le sera encore ces prochains mois", admet-il. "Mais le niveau de notre équipe nationale est très élevé et je suis réaliste. Je viens d’arriver dans un nouveau club et je dois d’abord me donner à 110 % avec le Standard avant d’espérer être repris avec le Danemark."

5 Il est déjà parti en vacances avec son ancien équipier Casper NielsenAvant de découvrir la Bundesliga à l’Arminia Bielefeld en 2020, le back gauche danois a joué sept saisons à Odense, dans son pays natal. Dans ce club, il a côtoyé un certain Casper Nielsen pendant deux ans. "C’est un bon ami et on est même parti en vacances ensemble il y a quelques années. J’ai suivi son parcours par après et j’ai regardé des matchs du championnat de Belgique grâce à lui. Son parcours, à l’Union et désormais au Club de Bruges, est un exemple."

6 Deila le suivait attentivement depuis plusieurs moisLe nom de Jacob Barrett Laursen a été soufflé à la direction du Standard par Ronny Deila. "Le coach me voulait déjà quand il était à New York City", précise le Danois. "Je le connaissais donc déjà avant de signer au Standard. J’aime sa façon de voir le football."

Quand Deila l’a rappelé pour lui demander de venir au Standard, Laursen n’a pas hésité. "Mon agent m’a mis au courant de l’intérêt et j’ai d’abord discuté avec Pierre (Locht). Puis j’ai eu un entretien avec le coach, qui m’a expliqué comment il voyait les choses et ce qu’il attendait de moi. Et j’ai été emballé par le projet."

Avant le match face à Genk, Deila avait déjà loué les qualités humaines et professionnelles de son nouveau joueur. La relation entre les deux hommes semble très bonne. "Oui, j’ai un super feeling avec lui, ce qui va me permettre de m’intégrer très rapidement", espère le nouveau numéro 38 liégeois.

7 Être le sosie de Dragus l’a aidé à s’intégrer dans le vestiaire roucheL’intégration de Laursen dans le vestiaire liégeois a été très rapide. Tout a commencé par une blague. "Dès le premier jour, mes équipiers ont commencé à blaguer sur le fait que je ressemblais à Denis Dragus. On m’a dit que j’étais son sosie. C’est surtout vrai de profil", se marre le Danois, qui a partagé le flanc gauche avec son sosie, à Genk. "Le fait que tout le monde rigole beaucoup a été important dans mon intégration dans le groupe. Elle a vraiment été très rapide. Tout le monde m’a proposé son aide dès les premiers jours et j’ai beaucoup apprécié cela. On sent qu’on est une petite famille où chacun prend soin de l’autre. C’est comme cela qu’on va construire une équipe solide."

8 Il est fan de Cristiano Ronaldo depuis ses débutsLorsqu’on lui demande quelle est son idole, Barrett Laursen ne nous laisse même pas terminer notre question. "Cristiano Ronaldo", coupe-t-il dans un large sourire. "Il a toujours été mon joueur préféré. C’était déjà le cas lorsqu’il jouait au Sporting, avant de signer à Manchester United. J’avais déjà, à l’époque, un super feeling à propos de ce gars. Il n’est pas né avec un talent absolument hors normes mais il a travaillé tellement dur pour être le meilleur. Il a fait des choix dans sa vie uniquement pour le football et c’est vraiment une inspiration. Pour moi et pour beaucoup d’autres personnes."

Parmi les joueurs qui évoluent à son poste, le Danois a également une référence. "Alphonso Davies du Bayern. J’aimerais tellement avoir sa vitesse."

9 Il est accro au padelMême si c’est un joueur assidu du jeu vidéo FIFA, n’y a pas que le foot dans la vie de Laursen. "Je joue aussi au padel quand j’en ai l’occasion", précise-t-il. "J’ai commencé à y jouer en vacances il y a deux ans et je suis devenu fou de ce jeu. J’aime beaucoup ça. Je regarde même des compétitions à la télévision."

10 Il va devenir papa très prochainementL’année 2022 restera gravée à jamais dans la mémoire du nouveau joueur du Standard. Transféré chez les Rouches cet été, il a également demandé sa compagne en mariage au mois de mai et le couple attend son premier enfant prochainement. « Il va arriver dans les semaines à venir. La Belgique sera donc gravée à jamais dans ma mémoire », termine Laursen, avec des étoiles dans les yeux.