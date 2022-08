Deila, coach du Standard, à propos de Bokadi : «S’il ne donne que 70  %, cela n’ira pas»

Lorsqu’il est à 100 %, Bokadi est assurément l’un des joueurs les plus utiles en bord de Meuse. Capable d’évoluer en défense centrale ainsi qu’en numéro six avec la même efficacité, l’ancien du TP Mazembe est une réelle arme pour n’importe quel coach. Malheureusement, l’évolution de Bokadi au Standard a été tout sauf linéaire. Depuis son arrivée à Liège, Bokadi a souffert d’une rupture du ligament croisé des deux genoux à deux ans d’intervalle. Ajoutez à cela une rupture du tendon d’Achille en 2020 et vous obtenez le parcours d’un joueur poursuivi par la poisse.

Depuis ses blessures sérieuses, Bokadi n’a jamais plus été le même, et ce, malgré le fait qu’il a toujours su revenir plus fort. Mais il est devenu plus fragile et a accumulé les petits pépins.

Il est rentré hors forme

Cet été, alors que son club prenait un nouveau virage avec une nouvelle direction et un tout nouveau staff, Bope Bokadi n’a pas mis à profit la longue pause pour se mettre dans les meilleures conditions possibles. Le Congolais est ainsi revenu à l’Académie avec quelques kilos de trop et, surtout, dans une mauvaise condition, ce qu’il a d’ailleurs reconnu lui-même devant le staff.

Pendant la préparation, Bokadi, pourtant pièce maîtresse les saisons précédentes, n’a que trop peu joué (165 minutes pour une titularisation), soit la conséquence de son retour en méforme évoqué, à demi-mot, par Ronny Deila.

"Bope est un joueur de top qualité. Il a de la technique, du physique. Il a tout pour être un des meilleurs joueurs de l’équipe. Mais pour cela, il doit être fit et constant dans tout ce qu’il fait, ce qui n’est pas encore le cas pour le moment. Il a trop de hauts et de bas. Il a fait son retour à l’entraînement, il y est bon mais c’est à lui de faire les choses bien tous les jours. S’il donne 70 ou 80 %, cela n’ira pas. Il doit toujours être à 100 %, à chaque entraînement. S’il fait ça, ce sera un top joueur."

Deila le voit, d’abord, comme défenseur central

Bope Bokadi a donc commencé la saison avec un temps de retard sur ses concurrents. Quant à savoir à quel poste Ronny Deila compte l’utiliser, le coach norvégien en revient une nouvelle fois à sa forme physique. "Pour le moment, comme un défenseur. Mais quand il sera fit, il pourra jouer milieu de terrain. Mais, pour l’instant, il peut tenir 20 ou 30 minutes à ce poste, certainement pas 90."

À Genk, Bokadi a donc effectué son grand retour en remplacement d’un Kostas Laifis assez fébrile et qui avait d’ailleurs de la fièvre deux jours avant la rencontre. Propre dans ses interventions et dur au duel, Bokadi a rassuré quant à son état physique. Mieux, il a même marqué des points dans son duel avec Laifis. De quoi faire de lui un titulaire face au Cercle Bruges ? Seul Deila le sait.

Sous contrat jusqu’en 2024

Arrivé à Sclessin en janvier 2017, Bokadi a disputé son premier match à l’Union en PO2 en avril de la même année. Depuis, le Standardman n’a cessé d’évoluer mais cette évolution a été freinée par de nombreuses blessures, sans quoi, Bokadi ne serait sans doute plus à Sclessin à l’heure actuelle.

"Sans ces deux coups du sort, il ne serait assurément plus au Standard aujourd’hui. Il a clairement perdu deux ans. S’il avait pu prester à ce niveau deux ans plus tôt, le Standard aurait fait une belle opération financière", nous expliquait, en avril 2021, son ancien sélectionneur national Florent Ibenge en faisant référence à ses ruptures du ligament croisé des deux genoux.

À cette époque, la direction liégeoise, qui avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2024, estimait la valeur de son joueur entre 6 et 8 M € ce qui en faisait l’un des Rouches les plus bankables. Quelques jours plus tard, son tendon d’Achille lâchait. Aujourd’hui, sa valeur a chuté à 3 M €.