CDK, la nouvelle tête de gondole

CDK entre dans une nouvelle dimension. Parce qu’il s’est engagé chez le champion d’Italie mais aussi parce qu’il est devenu le plus gros transfert sortant de l’histoire du championnat de Belgique (voir infographie). Le Club Bruges palpera 35 millions € pour un garçon arrivé à l’âge de 7 ans et qui avait débuté comme défenseur central.

La position justement. Depuis ses débuts en équipe première, en septembre 2019, De Ketelaere a été brinquebalé à toutes les positions offensives possibles. Et même sur les ailes droite et gauche dans un système à trois défenseurs. Sa polyvalence est un atout mais le gaucher aimerait se fixer. Stefano Pioli, son nouvel entraîneur, aimerait en faire le meneur de jeu de son 4-2-3-1. Ce qui ravit le Diable aux huit caps.

On pourrait en avoir un premier aperçu ce samedi à Vicenza, pour le dernier match de préparation des Rossoneri. Mais si le staff ne l’estime pas encore prêt, il faudra attendre le début de la Serie A, le 13 août, avec la réception d’Udinese à San Siro.

Ce deal XXL aux normes belges (il est devenu le neuvième Belge le plus cher de l’histoire) va renforcer le statut de De Ketelaere : tête de gondole de la nouvelle génération des Diables. Celle qui devra faire oublier les médaillés de bronze au Mondial 2018. Avec Jérémy Doku, il est le jeune le plus proche d’un onze de base où les anciens sont toujours là. Avec la caisse de résonance milanaise, il aura plus d’arguments encore pour convaincre Roberto Martinez.

Le Qatar quasi assuré cet automne… s’il joue

Mais CDK devra être titulaire à Milan. Il aura moins de crédit qu’à Bruges où on oubliait vite une prestation loupée. Saelemaekers avait mis six mois pour vraiment s’imposer lors de son arrivée, en janvier 2020. Un délai qui serait trop long pour l’ex-Blauw en Zwart en vue de la Coupe du monde au Qatar (21/11 au 18/12).

En Italie, on se dit quand même que l’arrivée de De Ketelaere est plus attendue que celle de Saelemaekers, plutôt considéré comme une agréable surprise. En Serie A, on a dépensé plus d’argent pour un gamin de 21 ans (ou moins) seulement six fois. Bref, le jeune homme de 192 centimètres vient idéalement pour jouer très vite.

Le Club, lui, perd l’un des hommes clefs de son triplé en Pro League. Malgré un transfert qui s’est transformé en une série de bas étage, CDK a conservé une belle cote de popularité chez les supporters. Il a promis de venir les saluer dès que possible, malgré un calendrier surchargé où Milan jouera tous les trois jours d’ici le Qatar. À moins que le sort ne vienne y mettre son grain de sel en offrant une poule avec Milan et Bruges en Ligue des champions lors du tirage au sort le 25 août.