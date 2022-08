"Je n’avais pas les bonnes chaussures, je n’ai pas pu contrôler la balle. Et j’ai glissé", expliquait le numéro 7 liégeois après la rencontre. Non sans frustration.

Mais un peu moins de dix minutes plus tard, à la 24e, c’est lui qui a permis aux Rouches de revenir dans la rencontre. Parfaitement servi par Nicolas Raskin, le Roumain a enchaîné un splendide contrôle du pied droit, un crochet court et une frappe enroulée pour tromper Marteen Vandervoordt. Une réalisation magnifique.

"Techniquement, c’est mon plus beau but en Belgique. La passe de Nico était superbe. Mais je n’ai pas célébré car je pensais encore à ce souci de chaussures…"

C’est d’ailleurs au moment où Dragus a changé de chaussures, dans la foulée de son but, que le Standard a concédé le penalty qui a amené le but du 3-1, en deux temps.

"On aurait dû être plus bas au moment où Denis était sur le côté pour changer de chaussures", regrettait Ronny Deila lors de sa conférence de presse d’après-match.

Neuf dribbles réussis… mais dix ballons perdus

Le coach norvégien apprend toujours à connaître Denis Dragus et a certainement déjà tiré les mêmes conclusions que ses prédécesseurs au sujet de l’ancien de Viitorul : il est, avec Selim Amallah, le joueur le plus talentueux du noyau du Standard. Mais son inconstance, même sur un match, peut être dangereuse.

Les statistiques de Dragus face à Genk peuvent témoigner de cette dualité. Le Roumain est le Standardman qui a réussi le plus de dribbles sur l’ensemble de la rencontre (9 sur 11 tentés, un excellent ratio) mais il est aussi l’un des Liégeois qui a perdu le plus de fois le ballon (10).

Il a très mal vécu son remplacement précoce

Cela n’a pas empêché Dragus d’être le Liégeois à laisser la meilleure impression dimanche à Genk. Ce qui lui a fait du bien, une semaine après avoir été remplacé après seulement 19 minutes de jeu face à La Gantoise en entame du championnat. Le Roumain avait en effet été la victime collatérale de l’exclusion d’Alexandro Calut.

"Cela a été compliqué d’être remplacé si tôt, lors du premier match à la maison, devant nos supporters, avoue-t-il. L’ambiance dans le stade me donnait beaucoup d’adrénaline et cela m’a fait mal de sortir. Mais j’étais heureux de voir que l’équipe ait pris un point à dix."

Pas surpris de jouer comme numéro 9

Face à Genk, Dragus, a, cette fois, joué l’intégralité de la rencontre. Il a même terminé le match au poste de numéro 9 après les montées au jeu de Cihan Canak et Aleksandar Boljevic, qui ont occupé les ailes en fin de match. Mais cela ne lui a posé aucun souci.

"Cela ne m’a pas surpris de devoir changer de position. Je peux jouer là où le coach a besoin de moi", indiquait le Liégeois, qui semble apprécier les méthodes de Deila. "Je pense que la manière dont le coach veut jouer me correspond mieux que l’année dernière. J’ai déjà pratiqué ce genre de football par le passé et je me sens bien sur le terrain dans cette philosophie. Je prends en tout cas beaucoup de plaisir."

Confiant pour réussir mieux que la saison passée

Ce qui lui donne confiance pour la suite, tant à titre individuel que collectif. "Personnellement, ce premier but va me donner de la confiance et j’espère faire encore mieux que la saison dernière (NDLR : il avait terminé meilleur buteur du Standard avec six buts) mais j’espère surtout que l’équipe va aller mieux."

Sur ce point, il ne peut cacher un certain optimisme. "On sent qu’on a plus de personnalité au sein du groupe. Il y a une idée qui est lisible au niveau du jeu. On aperçoit, le week-end, les éléments sur lesquels on a travaillé durant la semaine et c’est encourageant. La manière dont on joue est bonne. Je pense qu’on est dans un processus où les choses vont aller de mieux en mieux au fil des semaines. On va grandir, match après match."

Cela tombe bien : les six prochains matchs des Rouches peuvent être qualifiés d’abordables. Du moins de plus abordables que Gand et Genk. "On doit être capables d’être au même niveau, toutes les semaines, peu importe l’adversaire."

Une phrase qui peut s’adresser aussi bien au Standard en tant qu’équipe qu’à Denis Dragus lui-même. Une fois qu’il sera parvenu à allier la régularité à sa qualité, il sera un élément précieux. D’autant qu’à 23 ans, celui qui fait partie du groupe liégeois depuis août 2019 arrive au moment où il doit franchir un cap dans sa carrière.