Le fan de l'Union à l'origine du gros buzz s'explique: «C'est vrai que l'avant match a été plutôt difficile vendredi»

Cet homme, c’est Xavier, un Carolo fan de l’Union depuis quelques années. "Un ami a bougé sur Bruxelles il y a cinq ans et recherchait un club à supporter le week-end, nous explique-t-il. Nous n’étions pas chaud de supporter Anderlecht puis nous sommes tombés sur l’Union et nous sommes tout de suite tombés amoureux de ce club. Il y a quelque chose de différent et de magique dans ce stade. Depuis, nous sommes un groupe d’amis qui allons souvent au stade en faisant la route depuis Charleroi."

Vendredi dernier, Xavier et ses potes ont pris la route vers la capitale comme à leur habitude avec plusieurs stops sur la route. "On aime bien s’arrêter à toutes les pompes à essence pour acheter à boire, sourit le Carolo. Je suis assez superstitieux et j’aime bien m’arrêter chaque fois dans les mêmes bars une fois arrivé à Bruxelles. Vendredi, c’est vrai que l’avant-match a été plutôt difficile… On est allé dans un bar qui fermait ses portes le lendemain puis dans un autre puis "Chez Franz". A Saint-Gilles, on a pris la direction de la brasserie de l’Union où on retrouve facilement des supporters puis on est allés à "L’Ermitage". En quand on est arrivé au stade, on s’est arrêté dans un bar brésilien pour une caipirinha. C’est la petite tradition au sein de notre groupe d’amis."

Et après quelques bières en tribune, un journaliste interpelle certains fans pour revenir sur la première victoire de la saison de leur club. "Les gens reculaient quand ils ont vu le micro et moi, je me suis prêté au jeu. D’habitude, quand on raconte des choses pareilles, c’est coupé au montage. Pas cette fois. Je n’ai pas trop réfléchi et j’ai été le plus honnête possible, peut-être même un peu trop (sourire)."

Ce n’est que le lendemain, alors que notre homme prend la direction de Spa-Francorchamps, qu’il se rend compte de l’énorme buzz involontairement réalisé par cette interview. "Je n’avais plus de batterie sur mon téléphone et, quand je suis arrivé à Spa, mes potes m’ont dit que la vidéo tournait énormément sur les réseaux sociaux. Je savais que j’avais marqué des points après l’interview mais je ne m’attendais pas à un truc pareil… Ce qui m’a le plus impressionné, ce sont les nombreux supporters d’autres clubs qui m’ont contacté. Des gars du Standard, de Bruges ou d’Anderlecht m’ont invité à venir partager leur ambiance. Il y a aussi eu plusieurs clubs de hockey bruxellois qui sont rentrés en contact avec moi. Peut-être que certains me reconnaîtront en tribune, c’est possible. Mais quand on voit le nombre de bons vivants dans les gradins du Stade Marien, cela aurait pu être moi comme quelqu’un d’autre..."