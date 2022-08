À son point presse d’avant-match, l’entraîneur d’Anderlecht ne semblait pas se faire trop de soucis à ce niveau. Il citait Sardella, Sadiki, Kana et éventuellement des U23 comme potentiels dépanneurs s’il arrive quelque chose à un des trois titulaires.

Ils se sentent incontournables

Certes, les trois jeunes mentionnés par Mazzù ont des qualités. Mais ils ne sont pas grands (Kana mesure 1m82, Sardella 1m77 et Sadiki est encore plus petit) et surtout : ce n’est pas leur meilleure position. Hoedt, Delcroix et Debast sont incontournables et ils le savent.

En première mi-temps, au Cercle, les deux premiers cités ont joué comme s’ils ne doivent plus se battre pour leur place. Ils manquaient de vivacité et de détermination. Leur mésentente dans le jeu était parfois tellement flagrante qu’on a assisté à des discussions animées avant qu’ils ne rejoignent le vestiaire au repos.

Est-ce que Hoedt et Delcroix sont les seuls fautifs de la débâcle en première mi-temps ? Pas du tout. Ils n’ont pas été aidés par le reste de l’équipe. Francis Amuzu, par exemple, s’est fait enguirlander à quelques reprises par Felice Mazzù après avoir donné des petites passes très dangereuses dans l’axe. Contrairement à Vincent Kompany, Mazzù ne veut pas de chipotage devant son propre but. Surtout quand l’adversaire est le Cercle Bruges, spécialiste incontesté du pressing.

Wesley Hoedt a compris le message de Mazzù. Il a multiplié les longs coups de botte pour soulager sa défense. Mais combien de ses longs ballons ont abouti dans les pieds d’un Anderlechtois ? À peine quelques-uns. "On n’a pas vu de ballons et les ballons qu’on a vus sont passés au-dessus de notre tête", était l’analyse de Benito Raman. On ne peut pas imaginer que c’est ce genre de football que Mazzù veut pour son équipe.

Réserve dans la tirelire

Mazzù est un gentleman, tant avec les médias qu’avec ses patrons. Mais ne devrait-il quand même pas taper sur la table pour demander un renfort en défense ? Ses prédécesseurs en ont tous reçu un ou plusieurs : Hoedt, Harwood-Bellis et Magallan en 2021-2022, Miazga en 2020-2021, Sandler et Luckassen en 2019 – 2020, Sanneh, Vranjes et Cobbaut en 2018-2019.

Plusieurs de ces noms ont échoué à Anderlecht (Magallan, Luckassen, Sanneh, Vranjes et Cobbaut), ce qui démontre que ce n’est pas si évident que cela de trouver de bons défenseurs centraux qui sont payables. Ce n’est pas un secret : les moyens financiers d’Anderlecht sont limités. Les ventes de Cullen (3 millions) et Vlap (2 millions) ne sont pas comparables au prix payé par Rennes pour Doku (25 millions). Mais il doit quand même y avoir une petite réserve dans la tirelire pour renforcer la défense. Anderlecht affrontera encore beaucoup d’attaques qui sont plus fortes que celle du Cercle.