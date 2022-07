Rapidement réduit à dix, Anderlecht craque logiquement dans le dernier quart d’heure face au Cercle

Du côté brugeois, les sourires sont de retour après leur entame de championnat râté face à Westerlo.

Le fil de la rencontre

En Venise du Nord, les Mauves se doivent de confirmer leur bonne prestation face à Ostende. Et pourtant, ce sont bien les joueurs du Cercle qui se montrent le plus présents en début de rencontre, sans se créer de réelle occasion.

Sous pressing constamment, Anderlecht semble asphyxié dans ce début de rencontre et certains joueurs sont en retard. Ishaq, puis Verschaeren, reçoivent en moins de dix minutes chacun une carte jaune pour des fautes en retard.

Enorme frayeur au quart d’heure pour les Mauves. Delcroix, nonchalant, rate son contrôle dans le rectangle et Hotic en profite pour lui subtiliser le ballon et se retrouve en 2 contre 1 face à Van Crombrugge. Heureusement pour le portier mauve, Jan Boterberg, l’arbitre de la rencontre, voit une faute d’Orsic au moment du duel avec le jeune défenseur bruxellois. La décision semble sévère. Felice Mazzu, de son côté, passe un savon sur son équipe.

La tendance se confirme peu avant la demi-heure. Sur un coup-franc tiré à plus de 50 mètres des buts mauves, Leonardo Lopes est trouvé au deuxième poteau. Sa tête, puissante, oblige Van Crombrugge à se détendre pour capter la balle.

Les Anderlechtois sont dans les cordes, mais le portier mauve sauve son équipe. Orsic tente sa chance sur coup-franc aux 25 mètres mais le capitaine des Mauves dévie le ballon… mais la phase est surveillée par le VAR. En duel avec Leonardo Lopes, Ishaq donne un (très) léger coup de coude au joueur du Cercle. Le flanc se fait exclure par l’arbitre de la rencontre.

Déjà en difficultés, les Mauves vont souffrir. Sur un corner de Hotic, plusieurs attaquants brugeois sont dans le petit rectangle. Olivier Deman tire à bout portant mais le portier international arrive à ralentir le cuir, ce qui permet à Trebel de sauver à même la ligne ses propres filets. Anderlecht plie, mais ne rompt pas.

Revenus des vestiaires avec une bien meilleure mentalité, les Mauves se montrent enfin dangereux peu avant l’heure de jeu. Grâce à une bonne combinaison entre Debaest et Raman, ce dernier centre au second poteau. Amuzu, isolé, tente une tête plongeante qui termine sa course sur la transversale. Pour sa première occasion de la journée, Anderlecht peut regretter un manque de chance.

Les Bruxellois vont mieux, et ça se sent sur le terrain. Amuzu, lancé en profondeur, donne le ballon dans les foulées de Fabio Silva, monté au jeu à la mi-temps. Le jeune prodige frappe en force mais son tir passe au-dessus du but défendu par Radoslaw Majecki.

On pense que les Anderlechtois vont mieux mais se font punir en contre. Refaelov, fraichement monté au jeu, perd la balle dans le rectangle brugeois. Petite cause, grand effet, puisque Deman part sur son flanc, dribble un Debaest qui rate son intervention et centre en force pour Torres, qui ajuste parfaitement Van Combrugge. Les Brugeois prennent l’avance à un quart d’heure de la fin sur un temps fort mauve.

Forts de leur avance, les Brugeois arrivent aisément à repousser les différents assauts mauves et s’imposent logiquement au terme d’une rencontre finalement très rythmée.