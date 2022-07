En résumé, un manque de confiance. "Tout à fait", confirme le coach, qui illustre cette conclusion d’une anecdote vécue quelques minutes plus tôt."Avec le staff, nous leur avons montré les images d’une action de Courtrai. J’ai entendu des‘Waouw’ sortir de la bouche d’une partie de mon groupe. C’est la première fois que je voyais ça. Je leur ai montré l’âge des Courtraisiens, ils étaient tous aussi jeunes que mes joueurs. Il va falloir remporter un premier match pour gagner en confiance. Il faut persuader ces gamins qu’ils ont deux bras et deux jambes comme tout le monde."

Abanda en piston gauche

Pour cela, José Jeunechamps devrait opérer quelques changements dans son onze de base, notamment en incorporant deux nouveaux. Tout d’abord Leroy Abanda, un piston gauche réputé pour la qualité de ses centres. "C’est un guerrier, ça se voit à ses tatouages. J’apprécie aussi sa ligne de vie : aller à Boulogne après avoir connu le Milan AC, il faut oser !"

Ensuite, Simon Elisor, buteur en milieu de semaine lors d’un amical à Verlaine. "C’est un gentil tueur car il est élégant dans son geste. À l’échauffement, il va planter neuf buts sur dix tentatives. J’aurais été gardien, il m’aurait énervé !"

Le buteur français, auteur de 17 réalisations en Nationale la saison dernière, doit apporter du poids offensif à une équipe qui en manque cruellement. "Je suis un attaquant complet. J’aime prendre la profondeur et me mettre sur mon pied gauche pour frapper au but, dit le Marseillais.Le championnat belge est un peu dévalorisé en France mais lors du match amical à Genk (perdu 4-0), je me suis rendu compte que c’était le haut niveau. Je sais où je mets les pieds."