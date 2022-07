À 21 ans, le médian est devenu une valeur sûre du noyau liégeois avec, déjà, 79 apparitions sous le maillot du Standard. Alors que le contrat de Raskin arrivera à échéance le 30 juin 2023, le Standard aimerait le prolonger comme l’a précisé le CEO, Pierre Locht, durant le stage d’avant saison. " On est toujours en discussions avec lui et son agent. L’objectif est que ça aboutisse, mais il faut que les deux parties le veuillent. Je sais que le joueur aimerait voir comment les choses vont évoluer, la dynamique qui va être mise en place, la valeur de l’équipe. Il n’y a pas de pression pour que la discussion aboutisse dans les prochains jours, mais il va falloir qu’elle avance quand même. Pour le moment, cela se fait de manière sereine. Il y a beaucoup d’intérêt pour lui, mais on n’est pas dans l’optique de discuter d’un transfert. On est focalisés sur une prolongation à l’heure actuelle. On ne veut pas jouer sur deux tableaux: discuter d’un transfert et d’une prolongation en même temps, on est clairs avec tous ceux qui nous posent la question."

Des offres de prolongation repoussées

Aujourd’hui, l’intention du Standard n’a pas changé et les discussions se poursuivent. Si cela prend du temps, c’est, d’une part, parce que le Standard n’entend pas faire de folie au niveau financier même si le club reconnaît que Raskin mérite une belle revalorisation. Il nous revient d’ailleurs que plusieurs offres écrites ont été formulées au joueur et refusée par ce dernier. Il y a encore, à cette heure, un écart entre l’offre et la demande (qui n’a pas clairement été mentionnée).

D’autre part, le joueur et ses conseillers se posent encore pas mal de questions. Ainsi, même si les deux parties venaient à trouver un accord financier, subsisterait encore la question du sportif. Le médian souhaitait d’abord connaître l’identité du coach et voir si cela pouvait fonctionner avec ce dernier. À ce niveau, Raskin a été rassuré puisque Deila compte sur lui et en a fait son vice-capitaine. Mais le Liégeois souhaite connaître les vraies ambitions du club cette saison et savoir si le noyau sera encore renforcé.

L’arrivée de Fergal Harkin, le 7 août prochain, pourrait décanter la situation puisqu’il est prévu que Raskin, comme d’autres joueurs à l’instar d’Arnaud Bodart, s’entretienne avec lui.

Enfin, si Raskin prend le temps de la réflexion, c’est aussi afin de voir quelles seraient ses autres opportunités. Mais à cette heure, le Standard n’a pas encore reçu la moindre offre ferme. Des clubs italiens de milieu de tableau ainsi qu’un club du ventre mou de Ligue 1 sont bien intéressés mais les décideurs liégeois n’ont reçu aucune offre. De son côté, la direction du Standard respecte la réflexion de son jeune joueur sur lequel elle n’entend pas mettre la pression tout comme elle ne compte pas non plus accéder à toutes ses revendications financières.

Un médian du Celtic suivi

Enfin, dans le sens des arrivées, les choses ont changé ces dernières heures dans le dossier du médian du Celtic Glasgow, Mikey Johnston. Le joueur de 23 ans, que Ronny Deila connaît, figure bien sur la liste des joueurs suivis par les Rouches.