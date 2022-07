Le Sporting de Charleroi a pris un léger accent flamand

Si l’origine ou la langue parlée par les joueurs ne figure pas parmi les critères prioritaires dans le recrutement à Charleroi, la mentalité, elle, en fait assurément partie. L’administrateur délégué Mehdi Bayat reçoit d’ailleurs chaque transfert potentiel dans son bureau (ou par visioconférence selon les contraintes horaires ou géographiques) pour un entretien individuel avant éventuellement de le signer. Parfois, avant même la discussion avec l’entraîneur. Le but : s’assurer que le candidat dispose bien de l’état d’esprit que le patron sportif du club souhaite inculquer à son vestiaire ou, du moins, qu’il saura l’acquérir. Il lui serait même déjà arrivé de ne pas conclure un transfert en raison d’un mauvais "feeling" avec un joueur.

Cela n’a pas été le cas avec les derniers néerlandophones engagés ces deux dernières années. Van Cleemput, Benchaib et Zaroury donc, mais aussi plus récemment Daan Heymans, prêté par Venise puis transféré définitivement cet été.

Plus «carré»

La "mentalité flamande" est souvent qualifiée de plus "carrée", plus "bosseuse", mais la décrire sans verser dans la généralisation reste un exercice périlleux et subjectif. En revanche, relever que Charleroi compte plus de Flamands qu’avant est un fait. Cela ne concerne d’ailleurs pas exclusivement les joueurs. Le staff aussi. Cet été, Rudi Cossey, bruxellois néerlandophone, a été nommé adjoint. Le nouvel analyste vidéo, Dries Van Meirhaeghe, est également néerlandophone. Dans une moindre mesure, francophone et trilingue (son père est Anglais), Edward Still a surtout fourbi ses armes dans le football en Flandre (Saint-Trond, Club Bruges, Antwerp).

Si les néerlandophones du vestiaire conviennent que Charleroi n’est à première vue pas la destination rêvée pour un joueur flamand – la plupart n’y habitent d’ailleurs pas –, tous se disent séduits par l’accueil chaleureux qu’ils y reçoivent, l’encadrement qu’ils découvrent sur place et la professionnalisation accrue du club. L’image de Charleroi s’est nettement améliorée ces dernières années. On est loin de la période sombre du Pays noir, des galères sportives et financières qui pouvaient rebuter au nord du pays. Aujourd’hui, il n’est pas certain que Geraerts reconnaîtrait pleinement le club et la ville qu’il a quittés il y a sept ans. Le vide a en tout cas été comblé.