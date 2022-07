Stelios Andreou (Charleroi): "Cette saison s'annonce importante pour moi"

Avec un peu de retard, joyeux anniversaire, Stelios ! Qu’avez-vous apporté à vos équipiers pour fêter ça ?

Rien du tout (sourire). Je m’attendais à ce que chacun doive amener un petit gâteau ou quelque chose lors de son anniversaire mais ce n’est pas le cas. C’est comme ça… C’était pareil ce mardi pour celui de Marco.

Si je vous avais dit il y a un an ou deux que vous en seriez là, à 20 ans, titulaire dans le championnat belge, international chypriote…

(NdlR : il coupe). Aucune chance que je vous croie. Obtenir ce transfert en Belgique à 19 ans et surtout y jouer autant de matchs dès la première saison, je n’y aurais pas cru.

Vous rendez-vous compte de la vie que vous menez ?

(NdlR : après un temps de réflexion). Oui, je crois que je m’en rends compte. Devenir joueur professionnel, c’est ce que je voulais faire depuis tout petit et je sais que, proportionnellement au nombre de joueurs qui en rêvent, il n’y en a pas beaucoup qui le vivent. Et combien ont déjà joué 25 ou 30 matchs en venant de D1 chypriote ? Je me sens un peu privilégié parfois même si j’ai énormément travaillé pour atteindre ce rêve et pour pouvoir saisir ma chance quand elle s’est présentée.

Vous arrive-t-il de vous demander à quoi ressemblerait votre vie à Chypre si vous n’aviez pas réussi dans le football ?

En fait, non, pas souvent. Je vivrais sans doute toujours chez mes parents. Je serais à l’université pour étudier les sciences du sport ou quelque chose comme ça… Je serais donc sans salaire à mon âge, je sortirais avec mes amis… Bref, je mènerais une vie normale.

Au lieu de ça, vous devez confirmer que vous êtes un titulaire à part entière à Charleroi. Est-ce l’objectif de votre saison ?

Oui, c’est ça. Il y a un an, tout était découverte pour moi ici. J’ai d’ailleurs connu des difficultés au début parce que le niveau de jeu est supérieur par rapport à la compétition à Chypre. L’intensité est plus élevée. J’étais systématiquement fatigué après les séances d’entraînement, je devais apprendre à vivre seul, à parler un peu français, à trouver un appartement, à le meubler… Toutes des petites choses du quotidien qui, en plus des entraînements et des matchs, étaient tout de même assez énergivores. Mais petit à petit, j’ai trouvé mes marques, je me suis habitué à ce rythme et j’ai pu me concentrer sur mon travail et sur les objectifs collectifs. Cette saison-ci s’annonce vraiment importante pour moi, pour mon développement.

Vous parlez d’objectifs collectifs. Quels sont-ils cette saison ?

Selon moi, on doit viser les quatre premières places. On sait que ce sera très compliqué parce qu’il y a beaucoup d’équipes qui peuvent y prétendre mais, la saison dernière, on n’en était pas loin. Notre avantage, c’est que notre effectif a très peu changé. On est donc déjà plus avancé collectivement pour l’atteindre. À titre personnel, au-delà de mon ambition de jouer tous les matchs et de continuer à progresser, j’ai surtout très envie qu’on améliore notre parcours en Coupe de Belgique. On avait été sorti dès notre entrée en lice contre Lommel (NdlR : 0-0, 4-3 tab, le 27 octobre) et le coach a déjà insisté là-dessus.

Rudi Cossey, le nouvel entraîneur adjoint, estime que Charleroi jouait parfois trop naïvement la saison passée. Qu’attaquer c’était bien, mais que vous vous faisiez trop souvent piéger en reconversion. C’est votre sentiment aussi ?

Je ne l’ai pas ressenti comme tel mais c’est vrai que l’on a abordé ce sujet-là. Que l’on doit mettre l’accent sur les reconversions, sur l’importance d’attaquer intelligemment même si on dispose d’une certaine liberté pour le faire. L’apport de Rudi est considérable, surtout pour les défenseurs. On voit qu’il jouait à ce poste, qu’il a de l’expérience et qu’il sait comment s’adresser à tel ou tel joueur. Il va nous rendre meilleurs.

Vous avez parfois varié de position dans le trio central. À quelle place préférez-vous jouer ?

Naturellement, je vous répondrais à droite. Mais le coach estime que je suis plus efficace pour l’équipe au centre, donc j’accepte (sourire). En théorie, quand tu joues au centre du trio, tu n’as pas la possibilité de sortir balle au pied, tu dois surtout couvrir tes équipiers ou orienter le jeu. Les opportunités de sortir sont plus nombreuses et plus logiques quand tu joues à gauche ou à droite mais je m’y fais.

C’est peut-être pour vos qualités athlétiques qu’Edward Still vous place au centre, il vante souvent votre force physique. Mais est-ce difficile pour vous de garder cette puissance sans perdre trop d’agilité ou de vitesse ?

Non, parce que ma morphologie est ainsi faite. Je sais par exemple que, même si je ne travaillais pas spécialement ma musculature, je resterais fit et puissant. Je sais que je possède ces atours-là mais, à côté de ça, je sais aussi que je dois insister sur la souplesse ou l’agilité pour garder un bon équilibre et me sentir bien. À la fois dans les duels mais aussi balle au pied ou lorsqu’il faut recouper quand un attaquant part au but.

Il n’y avait que 4 546 spectateurs samedi contre Eupen et le club a publié un communiqué en semaine pour essayer de calmer et de rassembler les supporters. Percevez-vous cette atmosphère un peu négative ?

(NdlR : l’air surpris) Non. Mais à vrai dire, je ne me focalise pas sur ce qui se dit en dehors du vestiaire et je n’ai pas senti que c’était un véritable sujet de discussion entre nous.