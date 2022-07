Joie de vivre, solidarité et jeunesse : comment Ronny Deila a déjà imposé sa méthode au Standard

Une ferveur retrouvée en tribune

Le supporter du Standard est sans doute le plus patient, mais peut-être aussi le plus passionné du pays. Après une saison calamiteuse, l’une des pires de l’histoire du Matricule 16, ils étaient plus de 19000 (la barre a aujourd’hui dépassé les 20000) à s’être réabonnés pour l’exercice 2022-2023. "On a vu dans la presse qu’ils étaient plus de 19000 abonnés. Cela en dit long sur leur amour pour le club car malgré la mauvaise saison dernière, ils sont toujours derrière nous, lançait le nouveau capitaine, Noë Dussenne. Les fans n’ont jamais arrêté de nous encourager, même quand on était mené, car ils savaient que c’était compliqué mais ils voyaient qu’on donnait tout ce qu’on avait. J’espère qu’ils sont fiers de nous. La route est longue mais on va la faire ensemble!"

Après le match, conscients de l’emprise que peut avoir ce public sur ses joueurs, Ronye Deila a accompagné les siens lors du tour d’honneur tout en se mettant un rien en retrait.

Des joueurs démobilisés à nouveau concernés

Avant la rencontre, et durant toute la préparation, Ronny Deila a insisté sur l’importance de chacun des membres du groupe. Interrogé à de nombreuses reprises sur l’implication de Selim Amallah et Aron Dönnum, Deila n’a pas arrêté de les encenser et de louer leur motivation. Un coaching positif qui a eu des répercussions sur les principaux intéressés. Et pourtant, ce n’était pas pari gagné d’avance, comme en témoignait Aron Dönnum. "Honnêtement, je ne pensais pas rejouer pour le Standard. Mais j’ai eu une discussion avec le coach et il m’a fait changer d’avis. Je lui ai parlé ainsi qu’à Efrain. Ils m’ont exposé le plan et cela m’a fait réfléchir."

Des propos qu’on n’aurait jamais imaginé entendre sortir de la bouche de l’ancien joueur de Valerenga. "Le plus important à mes yeux, c’est le bonheur que l’on prend à venir travailler. Je veux voir des sourires sur tous les visages. La joie de vivre, c’est la clé de la réussite", avait également prévenu Ronny Deila lors de son arrivée.

Des changements pour… gagner

En arrivant, Ronny Deila avait annoncé la couleur: "Je veux jouer un football offensif pour lequel les supporters seront heureux de venir au stade."

Malgré l’exclusion d’Alexandro Calut, le T1 est resté fidèle à ses principes. S’il a évidemment remanié son équipe tactiquement après ce fait de match en faisant sortir un offensif, Dragus, pour un élément défensif, Noubi, Deila n’en a pas pour autant oublié sa philosophie. On a alors vu un Standard se reconvertir rapidement, ce qui a débouché, notamment, sur le penalty forcé, et transformé, par Amallah. Après le repos, alors que les Liégeois étaient acculés devant le but mais que le score était encore de 1-1, il n’a pas hésité à faire monter des cartouches offensives à la 72e lorsqu’il fallait remplacer Amallah et Emond qui étaient cuits. Ohio et Balikwisha ont alors été lancés dans la bagarre et ont apporté un plus. Pour sa première, Deila voulait aller au bout des choses et l’égalisation de Dussenne, sur service du jeune Canak monté quatre minutes plus tôt, lui a donné raison.

Les jeunes au centre du projet

Face à Gand, le Standard a une nouvelle fois fait la part belle à la jeunesse et à son centre de formation avec, au coup d’envoi, quatre joueurs (Bodart, Ngoy, Calut et Raskin) formés entièrement, ou partiellement, au club ainsi que quatre remplaçants (Balikwisha, Pavlovi, Noubi et Canak) également issus du SL16. Cette jeunesse, Ronny Deila n’a pas peur de l’utiliser.

"L’âge n’a pas d’importance. On n’hésitera pas à aller chercher des jeunes joueurs talentueux, avait-il déjà déclaré. C’est important que les jeunes soient intégrés au projet. Contre Gand, Noubi est très bien rentré dans des conditions délicates. Il aurait pu être déçu de ne pas commencer après avoir fait un gros match contre Mönchengladbach mais il est rentré avec la rage de vaincre", reconnaissait le capitaine Dussenne.

Une nouvelle solidarité

Lorsque Lawrence Visser a brandi le carton rouge à Alexandro Calut au bout de 15 minutes, les supporters ont eu peur de voir resurgir les démons du passé. Pourtant, les Rouches n’ont pas, comme c’était trop souvent le cas la saison passée, mis un genou à terre.

"On ne s’est pas dit que ça recommençait, lançait Dussenne. Au contraire, on s’est directement dit que ce n’était rien et qu’on continuait sur notre lancée. On a vu un état d’esprit important et une solidarité à toute épreuve. Renaud n’a cessé de courir pour mettre la pression sur les défenseurs centraux, Arnaud a sorti des ballons très chauds et le milieu a fait un gros travail. Malgré les deux buts concédés, on a plutôt bien tenu à 10 pendant 75 minutes. Tout le monde a voulu faire les 10% supplémentaires pour se surpasser et cela a payé."

Pour le capitaine, ce renouveau et clairement à mettre à l’actif du T1. "Il y a un groupe soudé au sein duquel tout le monde veut aller dans la même direction. Ce n’était plus le cas avant. La saison dernière, chacun était dans son coin et cet été, le coach a directement mis les points sur les i: il y a une route et tout le monde doit la suivre.

L’ordre et la discipline au service de la tactique

Après l’exclusion de Calut, Deila a réorganisé tactiquement son équipe. En fin de match, cinq minutes avant l’égalisation rageuse de Dussenne, le nouveau mentor rouche a de nouveau remodelé son dispositif en faisant sortir Noubi au profit de Pavlovic qui est venu prendre place au cœur de la défense tandis que Canak devait couvrir tout le flanc droit en remplacement de Ngoy. Malgré l’expectative et le fait que cette défense à cinq n’a que très peu été abordée durant les matchs de préparation, le jeu liégeois est resté cohérent et organisé.

"Tactiquement, même contre Gladbach, j’ai senti plus de sécurité dans l’équipe, tout le monde faisait bien les choses", constatait Dönnum.

Plus tôt dans la préparation, Kostas Laifis donnait le même son de cloche. "Aujourd’hui, à l’inverse de la saison dernière, tout le monde sait ce qu’il a à faire."

Même en infériorité numérique, les Rouches ont tenté de faire mal à une équipe gantoise qui les dominait outrageusement.

"C’est le fruit du travail du coach durant cette préparation. Il attend de nous qu’on se projette vers l’avant. Pourtant à 10 contre 11, on s’est créé des occasions", concluait Aron Dönnum.