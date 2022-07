Découverte de Nadhir Benbouali, le dernier renfort de Charleroi

Zorgane, le guide

"Nadhir est un 2000 comme moi mais il est arrivé au Paradou en 2014, deux ans après moi", nous raconte Adem Zorgane, qui lui sert en quelque sorte de guide et qui lui a déjà fait découvrir l’un ou l’autre endroits qu’il aime fréquenter à Charleroi. "Bien sûr que je vais l’épauler, lui montrer les choses pratiques du quotidien. Je suis fier qu’un deuxième Algérien soit ici et je sais qu’il trouvera un bel accueil à Charleroi, dans un club familial et un vestiaire agréable."

Son caractère devrait l’y aider. Sa compréhension du français – qu’il ne parle pas encore parfaitement – aussi. "C’est un garçon gentil, confie Francesco Chalo, son ancien entraîneur au Paradou, charmé par le transfert de son ex-buteur. Il est originaire de Chlef, une ville située à environ 200 km d’Alger, la capitale. Il ne vient pas du même milieu et n’a pas reçu la même éducation qu’Adem mais il ne posait pas de problème dans le vestiaire."

Samedi après-midi, Nadhir Benbaouli a découvert le public carolo – seulement 4546 spectateurs pour cette première à domicile – et a assisté depuis les tribunes au match face à Eupen (3-1). Ce lundi, il s’est entraîné pour la première fois avec ses nouveaux équipiers mais on devra attendre qu’il soit en ordre, physiquement et administrativement, pour le voir à l’œuvre. "Même si la Pro League est plus intense et plus rapide que le championnat algérien, je pense que Nadhir a les qualités pour devenir assez vite titulaire", assure Zorgane, qui espère que son compatriote l’imitera et marquera dès son premier match en Zèbre.

Un profil complet

À entendre nos différents interlocuteurs, Nadhir Benbaouli, qui a signé un contrat jusqu’en 2025, regorge de qualités. Un vrai potentiel qu’il faut encore polir et confronter aux exigences du football européen."C’est un attaquant complet, gaucher, qui sait jouer en une touche", avance son agent Ayman Dahmani.

Zorgane confirme: "C’est un pur n°9. Il est costaud, bon avec ses pieds et sa tête. Il sait se démarquer, se placer et, malgré son gabarit (1m90), il est assez doué techniquement. Il est aussi capable de jouer dos au but."

Francesco Chalo complète la description: "Sa taille et sa puissance ne l’empêchent pas d’être relativement rapide et vif sur les premiers mètres. Il fait généralement preuve de sang-froid devant le but." Il a facturé 14 buts et 8 passes décisives en 29 matchs de championnat algérien la saison dernière.

Tous ces éloges exigent de la prudence et demanderont évidemment d’être observés sur le terrain. "Restons calmes, il n’a que 22 ans et va seulement découvrir le football européen, tempère son ancien entraîneur au Paradou AC. Il doit encore progresser et Charleroi devra bien l’encadrer pour qu’il poursuive son développement."

C’est justement pour cette raison que Nadhir Benbouali a opté pour Charleroi cet été – alors que le club le voulait déjà en janvier -, malgré l’intérêt de clubs français, dont Montpellier dit-on, "et de clubs flamands", glisse son agent. "Nadhir a beaucoup parlé avec Adem avant de signer mais il serait venu même si Adem n’était pas là parce qu’il sait que Charleroi est un bon club pour le développement de jeunes joueurs talentueux."

Le Sporting ne sera-t-il qu’une étape pour celui qui a troqué son numéro 13 algérien contre le 45 – précédemment porté par Victor Osimhen – à Charleroi? "Si tout se passe bien et qu’il s’adapte, oui, ce ne sera qu’une étape", dit Francesco Chalo. Sa trajectoire respecterait alors la devise du Paradou AC: "Commencer petit et devenir grand".