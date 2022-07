Durant le premier quart d’heure, ses déplacements incessants dans toutes les zones offensives du terrain ont décontenancé la défense eupenoise et sa faculté à jouer "simplement" a permis aux Carolos de trouver des espaces et de la profondeur dans le dos de l’arrière-garde des Pandas. Son ouverture du score représentait une juste récompense de sa partition.

"Dans l’ensemble, il y a eu beaucoup de choses positives. Le premier but incarne l’exemple-type que quand l’on pose le jeu et que l’on parvient à mettre de la vitesse, on peut faire mal à l’adversaire" , se félicitait Edward Still.

Une relation privilégiée avec Zorgane

Tout ne fut pas si facile pour Zaroury. Avec un Badji qui n’est pas parvenu à endosser son rôle de pivot en témoigne ses 12 duels offensifs, tous perdus, le Diablotin a dû se reposer sur d’autres éléments pour créer le danger.

Bien que positionné un cran plus bas, Zorgane a été son partenaire privilégié durant le match grâce à ses infiltrations. Le duo ne s’est pas contenté d’échanger à vingt reprises le cuir. L’ouverture du score porte le sceau de leur talent où l’Algérien s’est parfaitement dézoné pour servir son coéquipier dont la finition n’a laissé aucune chance à Nurudeen.

Paradoxalement, cette ouverture du score a semblé donner trop de confiance au buteur. Après sa réalisation, l’ancien avant de Lommel a multiplié les touches, revenant à ses mauvaises habitudes en forçant ses dribbles (25% seulement réussis) ce qui lui a fait perdre quelques ballons. Ses 22 passes réussis sur 26 (85% d’efficacité) ont tout de même constitué un danger permanent pour les hommes de Bernd Storck.

Et maintenant, de la régularité

Le joueur de 21 ans, que l’on disait en partance en prêt pour acquérir du temps de jeu, a saisi sa chance et ses qualités intrinsèques doivent lui permettre de postuler à une place permanente dans le onze de base pour ce rôle de deuxième attaquant même si la concurrence est rude avec des éléments comme Gholizadeh ou Morioka qui peuvent évoluer à cette position.

Pour sa deuxième saison parmi l’élite, Zaroury doit surtout gagner en régularité. La saison dernière, il avait rayonné durant le premier mois de la compétition. Trois buts lors des cinq premières journées, une activité débordante et des galons de titulaire gagnés directement. Malheureusement pour lui, le Belgo-Marocain n’avait su faire perdurer ce tube de l’été, perdant sa place mi-octobre.

Les adversaires avaient déchiffré rapidement son jeu et ses dribbles. Ce samedi, il a encore montré qu’il constituait un poison lorsqu’il limitait les touches de ballon et se montrait altruiste. Ce n’était plus aussi efficace quand il tentait de forger la solution seul.

À lui d’en tirer les bonnes conclusions et de lancer définitivement sa carrière.