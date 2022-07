Westerlo fête son retour en D1A par une victoire sur le Cercle de Bruges

Le Cercle de Bruges, à peine dangereux sur les phases arrêtées, n’aura pu mettre en péril Sinan Bolat, le gardien de Westerlo. Le Sud-Africain Lyle Foster, monté au jeu dix minutes plus tôt, pensait bien avoir doublé la mise pour Westerlo, mais son but a été annulé par l’arbitre pour un hors-jeu bien difficile à établir sans la ligne du VAR.

Le Cercle ne se sera en définitive montré qu’une fois menaçant sur un tir de Deman, mais ne parviendra pas à égaliser. Au contraire, c’est Westerlo qui assurait son succès grâce à Igor Vetokele, monté au jeu à la 88e pour suppléer l’autre buteur des Limbourgeois, Daci (2-0, 90e+5). Jonas De Roeck aura eu le nez fin.

Westerlo rejoint ainsi les six autres formations ayant ouvert leur saison par une victoire: Charleroi, l’Antwerp, OHL, Anderlecht, Zulte Waregem et le Club de Bruges. L’Union à St-Trond et le Standard de Liège face à La Gantoise ont arraché le partage dans des circonstances relativement similaires.

La deuxième journée est prévue vendredi, samedi et dimanche prochain.