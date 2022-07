Le portier a limité les dégâts en première période (1-1), alors que sa défense était à l’agonie, beaucoup trop exposée. Seul en un contre un face à Dessers, Mechele semblait perdu, alors que les Limbourgeois profitaient parfaitement des espaces laissés par un entrejeu brugeois qui ne filtrait rien du tout.

Une première leçon pour Hoefkens. Le duo Mbamba-Vormer, séduisant sur papier, a été remplacé par les porteurs de bidons, Balanta et Nielsen, afin de retrouver un équilibre. Ce que Schreuder avait déjà fait à l’époque, avec Rits et le Colombien, pour enchaîner les succès.

Malgré le coup derrière la tête asséné juste après la pause par Trésor (1-2), suite à une nouvelle reconversion défensive calamiteuse, les Brugeois ont enfin dominé la partie. Grâce à son entre-jeu et aux individualités.

Non pas Noa Lang, dont la titularisation semblait plus motivée par la volonté de ne pas faire baisser sa valeur marchande. Mais bien Jutglà et Skov Olsen. L’ouverture du score est d’ailleurs venue d’un ballon glissé par le Catalan dans la course du Danois, qui enroulait délicieusement sa frappe. "On en a discuté juste avant la rencontre, on doit travailler nos automatismes. Je lui avais dit de me la glisser sur mon pied gauche et il l’a parfaitement fait", commentait l’ailier. Un vrai régal.

Petit pont, crochets, déviations, appels dans les espaces et duels remportés, Jutglà a fait forte impression. Il a bousculé la défense limbourgeoise, à l’image de ses actions individuelles, qui se sont terminées soit sur les poings de Vandevoordt, soit sur le cadre. "Il joue avec le cœur et apporte beaucoup de dynamisme, il bouge dans tous les sens", apprécie Skov Olsen.

Même si ce n’était pas mérité, les Brugeois ont arraché les trois points, grâce à une infiltration de Mata, poussé fautivement par Paintsil. C’est bien un défenseur qui a forcé le penalty, symbole de cette volonté collective. Et avec de la réussite (encore une fois pour les Brugeois), Skov Olsen a bien suivi la tentative de Larin, repoussée par le poteau.