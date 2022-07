Le Club de Bruges l’emporte dans le temps additionnel face à Genk pour son premier match de championant (3-2)

Une équipe de Genk dominante bute face à la muraille Mignolet

Le match commençait sur un rythme élevé et les Limbourgeois se montraient plusieurs fois dangereux mais Mignolet s’interposait avec fermeté tour à tour face à Junya Ito (13e), Patrik Hrosovsky (16e), Luca Oyen (16e) et Cyriel Dessers (18e). Mais ce sont les Brugeois qui trouvaient l’ouverture les premiers, grâce à Andreas Skov Olsen, qui enroulait parfaitement après un très bon travail de Ferran Jutgla dos au but (22e).

De l’autre côté du terrain, Mignolet devait finalement s’avouer vaincu face à Cyriel Dessers, qui, parfaitement servi dans la surface par Daniel Munoz, prenait le dessus sur Brandon Mechele pour envoyer la balle dans les filets brugeois (30e).

Peu avant la mi-temps, Mignolet se mettait.à nouveau en évidence en stoppant une frappe de Ito (40e) et quelques minutes plus tard, Dessers, en face à face avec le portier brugeois après avoir chipé le ballon à Mechele, tardait trop et était repris par Clinton Mata (44e). Dans les derniers instants, Ito frappait dans les mains de Mignolet (47e) et Joseph Paintsil, entré au jeu à la place d’Oyen, blessé, fixait Mechele avant de frapper dans le petit filet (48e).

Genk prend l’avantage en début de seconde période, Jutgla intenable

En deuxième période, les Limbourgeois passaient rapidement aux commandes, après une bonne action collective conclue par Mike Trésor sur un très bon ballon d’Ito (47e). Maarten Vandevoordt était à son tour mis à contribution sur une frappe de Jutgla (58e) mais une poignée de secondes plus tard, le même Jutgla remettait de la tête à Hans Vanaken qui ne se faisait pas prier pour tromper le portier limbourgeois (60e).

Après deux passes décisives, Jutgla était à deux doigts de marquer son premier but belge mais l’ancien attaquant de Barcelone envoyait d’abord une frappe enroulée juste à côté la lucarne de Vandevoordt (78e) puis envoyait un subtil piqué sur le poteau (80e).

Skov Olsen rattrappe le manqué de Larín et offre la victoire au Club

En toute fin de rencontre, Nicolas Laforge, aidé par l’assistance vidéo, sifflait un penalty pour Bruges après une poussée de Paintsil sur Mata dans la surface. Cyle Larin bottait le penalty sur le poteau mais Skov Olsen suivait bien et poussait le ballon au fond (90e+2). Le score restait en l’état et les Brugeois remportaient trois points inespérés.