L’Antwerp lance sa saison en championnat face à Malines grâce à un doublé de Frey(0-2)

À Malines, Danny Buijs n’a pas pu compter sur Lucas Bijker, Kerim Mrabti et Yonas Malede (blessés) et Jorge Hernandez (problèmes administratifs). À l’Antwerp, Mark van Bommel a de nouveau désigné Toby Alderweireld comme capitaine et a préféré Frey en pointe à Vincent Janssen.

Avec neuf Belges dans son onze de départ, le Kavé s’est montré moins imprécis au coup d’envoi mais isolé devant le but par Nikola Storm, Julien Ngoy a expédié le ballon sur le poteau (8e). Après cette mésaventure, les Malinois ont durci leur jeu et ont eu la chance de voir un coup franc botté par Radja Nainggolan rebondir sur la transversale (25e).

À la 31e minute de jeu,Toby Alderweireld fait parler son bon jeu au pied pour adresser un long ballon depuis la défense vers MichaelFrey, lancé face au but. L’attaquant contrôle le ballon, effectue un geste pour esquiver le retour des défenseurs malinois avant d’envoyer une frappe puissante au fond des filets (0-1, 31e).

Quelques minutes plus tard, un pénalty est accordé aux Anversois pour une faute de Dries Wouters sur Ritchie De Laet .Michael Frey le tire en force et double la marque (0-2, 35e).

En début de seconde période, il a plu des passes ratées et une carte jaune pour Alderweireld (49e). Malgré leur bonne volonté, les Malinois ne sont pas parvenus à refaire le coup de l’année dernière où ils ont remonté un handicap de deux buts pour s’imposer 3-2. Pour cela, il aurait fallu que Jean Butez soit surpris par une frappe déviée de Geoffry Hairemans (50e) mais aussi que Storm appuie son tir (76e) et que Marian Shved (77e) cadre sa reprise.L’Antwerp remporte son premier match de la saison en s’imposant 0-2 en déplacement.