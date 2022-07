Anderlecht remporte le premier match de l’ère Mazzù face à Ostende (2-0)

Le nouveau coach du Sporting a opté pour un système relativement sembable à ce qu’il proposait avec l’Union l’an passée avec un 3-5-2.Mazzù lance au passage deux nouvelles recrues. Kouamé et Zirkzee ayant quitté le club après un an de prêt, le Sporting a dû recruter devant. Sebastiano Esposito , avant-centre prêté par l’Inter Milan, fera ses débuts sous le maillot mauve. Ishaq Abdulrazak , ailier droit recruté en Suède, est lui aussi aligné d’entrée sur le flanc droit.Fabio Silva, l’attaquant portugais prêté par Wolverhampton, débute quant à lui sur le banc.

Le reste du onze est composé de joueurs déjà présents l’an passé.Debast, Hoedt et Delcroix forment la charnière défensive.Trebel fait son retour chez les Mauves après un prêt en Suisse et est aligné avec Verschaeren et Ashimeru.Refaelov accompagne Esposito devant, tandis qu’Amuzu occupe le flanc gauche.

Du côté d’Ostende, Yves Vanderhaeghe doit composer sans Capon, Dewaele (formé à Anderlecht) et Batzner. Première titularisation en championnat belge pour Katelaris, défenseur central venu de l’Apollon Limassol, ainsi que pour Musayev, issu de l’école des jeunes.

Amuzu actif sur son flanc gauche

À la 5e minute de jeu, Verschaeren se défait du marquage et s’infiltre vers le rectangle visiteur, avant de servir Refaelov dans le dos de la défense.Un peu excentré, l’attaquant israélien voit sa frappe croisée passer à côté du poteau de Hubert.

Les Mauves bougent beaucoup en ce début de rencontre et mettent le pied sur le ballon dans la partie adverse.Les hommes de Mazzù se montrent toutefois imprécis et ne se créent pas encore d’occasion.Le jeu mauve penche beaucoup sur le côté gauche, avec unAmuzu en jambes. Ostende résiste bien derrière.Les côtiers se montrent rapides lors des transitions, mais les centres tentés manquent de précision.

Superbe inspiration de Trebel, Anderlecht mène à la pause

À la 39e minute, la défense d’Ostende contre un corner anderlechtois, et le ballon revient dans les pieds d’Adrien Trebel.Le Français trompe le bloc ostendais d’une feinte avant de servir parfaitement Majeed Ashimeru , esseulé sur la gauche.Le milieu ghanéen ne tremble pas face à Hubert et inscrit d’un plat du pied le premier but mauve de la saison (1-0,39e).Superbe inspiration de la part de Trebel et finition impeccable de la part d’Ashimeru.

Ashimeru crée encore le danger quelques minutes après son but en servant Verschaeren dans le rectangle, mais Hubert sort bien et concède le corner.Esposito, discret durant cette première période,tente quant à lui une frappe lobée du milieu de terrain alors qu’Hubert était devant sa ligne, mais le ballon passe à côté du but.

À la pause, les Bruxellois mènent 1-0sous une chaleur accablante.Les Mauves ont eu des difficultés à se montrer dangereux face à une équipe d’Ostende qui défendait bas, mais Trebel est parvenu à débloquer la situation à la suite d’une phase arrêtée.

Anderlecht continue d’occuper la partie de terrain adverse durant le second acte, mais peine toujours à solliciter Hubert. Les Mauves fatiguent peu à peu, tandis qu’Ostende se montre plus entreprenant. À l’heure de jeu, Ndicka est trouvé dans le dos d’Ishaq Abdulrazak.Dans un angle fermé, l’attaquant ostendais frappe mais trouve le petit filet de Van Crombrugge.Frayeur pour les Mauves!

Silva se loupe avant de tuer le match

Le Sporting accuse le coup en cette fin de match, mais a à plusieurs reprises l’occasion de tuer le match.Verschaeren lance Fabio Silva dans le dos de la défense, qui la remet à Raman au point de pénalty.L’attaquant loupe sa reprise et manque sa chance alors que le goal était ouvert (85e). Quelques instants plus tard, Ishaq déboule sur le flanc droit et centre vers Silva, bien placé dans le rectangle.Le Portugais croise toutefois trop sa frappe et manque le cadre (86e).Anderlecht ne veut pas faire le break!

La frustration sera toutefois de courte durée pour les Mauves et pour Fabio Silva .L’attaquant portugais est lancé en profondeur sur le flanc droit.Alors qu’il est en position de centrer, il préfère tirer en puissance et trompe Hubert (2-0, 88e).Un soulagement pour le Sporting qui peut jouer les dernières minutes plus sereinement.

LESCOMPOS:

LEDIRECT:

LESSTATS: