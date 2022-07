Anderlecht-Ostende: Esposito, Abdulrazak et Trebel titulaires pour les débuts de l’ère Mazzù (0-0)

Le nouveau coach du Sporting a opté pour un système relativement sembable à ce qu’il proposait avec l’Union l’an passée avec un 3-5-2.Mazzù lance au passage deux nouvelles recrues. Kouamé et Zirkzee ayant quitté le club après un an de prêt, le Sporting a dû recruter devant. Sebastiano Esposito , avant-centre prêté par l’Inter Milan, fera ses débuts sous le maillot mauve. Ishaq Abdulrazak , ailier droit recruté en Suède, est lui aussi aligné d’entrée sur le flanc droit.Fabio Silva, l’attaquant portugais prêté par Wolverhampton, débute quant à lui sur le banc.

Le reste du onze est composé de joueurs déjà présents l’an passé.Debast, Hoedt et Delcroix forment la charnière défensive.Trebel fait son retour chez les Mauves après un prêt en Suisse et est aligné avec Verschaeren et Ashimeru.Refaelov accompagne Esposito devant, tandis qu’Amuzu occupe le flanc gauche.

Du côté d’Ostende, Yves Vanderhaeghe doit composer sans Capon, Dewaele (formé à Anderlecht) et Batzner. Première titularisation en championnat belge pour Katelaris, défenseur central venu de l’Apollon Limassol, ainsi que pour Musayev, issu de l’école des jeunes.

