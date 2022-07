Zorgane homme du match, Knezevic et Nkuba intraitables: les notes de Charleroi après la victoire face à Eupen

Andreou 6 Parfois limite à la relance (4e) mais a eu l'intelligence par moments de se débarrasser du ballon quitte à balancer pour ne pas commettre de bévues. Sérieux dans ses duels face au duo Prevljak-Nuhu même s'il a bien été par les retours multiples de Zorgane. Knezevic 7,5 En plus d'être au départ de l'action qui permis à Zaroury d'ouvrir le score, le Suisse incarne le rôle de patron de cette défense. L'arrière central s'est montré intraitable sur les longs ballons aériens permanents germanophones. Dans le jeu au sol, son agressivité positive a permis aux Zèbres d'éloigner le danger. Son retour sur Peeters est salvateur (85e).

Bessile 6,5 Il a montré directement ses qualités de défenseur-buteur entraperçues lors de l'exercice précédent (deux buts). Sa science du placement sur corner et son jeu de tête ont permis à Charleroi de creuser l'écart après la pause. Sur le plan défensif, le jeu eupenois penchait de l'autre côté mais l'international togolais s'est montré fiable lors de ses interventions.

Nkuba 7 Charles-Cook ne représentait pas un cadeau mais le piston ne s'est pas laissé décontenancer par les dribbles chaloupés de son opposant direct. Il a brillé en récupérant de nombreux ballons grâce à son sens de l'anticipation.

Kayembe 6 Moins en vue que d'habitude, ses incursions offensives ne sont pas toujours passées. Lors des phases de possessions adverses, le flanc gauche était bien gardé. Magnée ne l'a pas mis en danger.

Ilaimaharitra 6 Ses jaillissements dans les pieds adverses ont permis aux Hennuyers de récupérer le ballon très haut sur le terrain grâce à sa position plus avancée à celle de l'année dernière. Une production offensive irrégulière même si elle aurait pu être couronnée par une réalisation si le capitaine avait profité du placement hasardeux de Nurudeen (61é). Fautif sur la réduction du score de N'Dri.

Morioka 6 Sa justesse technique ramène des points à l'image de ce corner parfaitement frappé pour Bessile (2-0). Ses nombreux déplacements ont apporté à ses coéquipiers des solutions mais le Japonais n'a pas toujours réussi à être servi en priorité.

Zaroury 6,5 Paradoxalement excellent jusqu'à son ouverture du score puis un ton en deçà. Il a simplifié son jeu au départ ce qu'il ne faisait que trop rarement la saison dernière et quand il a commencé à garder trop le cuir après son but, gagné par la confiance, il l'a perdu. Sa frappe lointaine (50e) aurait pu plier un peu plus tôt le score. Zorgane 7,5 Il était déjà le maître à jouer des Zèbres l'an dernier mais son repositionnement un cran plus bas lui permet de disposer d'une vision encore plus éclairée. Quand il n'était pas en mouvement dans des combinaisons au sol, à l'instar de son assist pour l'ouverture du score, ses renversements de jeu à bon escient ont perturbé les hommes de Storck. Sa sortie prématurée a d'ailleurs coïncidé avec le temps-fort d'Eupen.

Badji 4 Le Sénégalais n'y arrive pas. Il ne parvient pas à assumer son rôle de pivot. Pire, il n'apporte pas grand chose sur le terrain tout ça sans se procurer d'occasions. A deux doigts de reprendre le ballon devant le but vide sur la réalisation de Gholizadeh mais là encore, il lui manquait le mètre nécessaire pour être bien placé. La crise de confiance s'accentue.

Gholizadeh 6 De l'envie mais la réduction du score l'a contraint à assumer uniquement des tâches défensives. Ca ne l'a pas empêché d'être bien placé pour inscrire le 3-1 à la dernière minute.

Tchatchoua 6,5 Une entrée sérieuse. Ses capacités athlétiques ont fait du bien lorsqu'il fallait défendre ce petit but d'avance. Il a récupéré des ballons précieux.