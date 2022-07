Charleroi: une victoire qui n'efface pas totalement les doutes

On ne peut reprocher à ce noyau de ne pas répondre présent sur le pré face aux formations intrinsèquement inférieures à eux. L'an dernier, les jambes des Zèbres chancelaient face aux équipes du top 6 mais sûrement pas face aux autres clubs. Le Sporting a confirmé cette vérité malgré un dernier quart d'heure où ils se sont fait peur avant que Gholizadeh ne marque le but de la délivrance dans la dernière des cinq très longues minutes du temps additionnel.

Zorgane, l'indispensable

Tout semble bien compliqué sans Zorgane, sorti à la 75e minute avec les jambes lourdes et enflées par le nombre de kilomètres encore impressionnant qu'il a effectué ce samedi. N'Dri en a profité pour marquer l'unique but côté eupenois(2-1, 76e). Cette réduction du score a pétrifié la tranquillité jusque-là affichée par le Sporting. "C'est le bémol de la rencontre. On n'a pas su gérer. Après avoir encaissé, nous avons tremblé alors que le contrôle de la partie était là", pointait Still.

Avec un Zorgane repositionné à une place de milieu récupérateur, les Zèbres ont maîtrisé la majorité de la rencontre. Les sorties de balles propres depuis l'arrière et donc l'utilisation parfaite de la largeur par Charleroi a annihilé le bloc eupenois. C'est grâce également aux combinaisons incessantes que les Sambriens ont pu ouvrir le score après 18 minutes. Comme un symbole, c'est un défenseur, Knezevic, qui a impulsé l'action en triangle où Zorgane puis Zaroury se sont joués de la défense adverse.

Le matricule 22 n'a pas oublié les bonnes recettes de la cuvée précédente. Sur phase arrêtée, Bessile a montré que son jeu de tête figurait dans le top 5 des défenseurs-buteurs du championnat quand Morioka adresse des corners au bon goût de caviar. "Ryo met des bons ballons. Il suffit juste de couper et être présent car il les place dans les zones qu'il faut", souriait Bessile.

Badji, le point faible du jour

A l'instar de la saison dernière où ils avaient écrasé Ostende (0-3), Charleroi débute bien l'exercice et s'octroie quelques jours de répit. Seule la prestation de Badji incarne le point faible du jour. Il fallait voir la déception logique du joueur lorsqu'il lui a manqué un mètre, contrairement à Gholizadeh (90e+4), pour mettre fin à sa disette d'un an sans but. Son activité aura été de toute manière stérile et si la recrue Benbouali aura besoin de temps pour être opérationnel, les pensionnaires du Mambourg ne pourront se permettre de patienter sans véritable buteur.

En attendant, Charleroi dispose d'une petite semaine pour préparer sereinement le déplacement à l'Union. Et regagner encore un peu plus la confiance de leurs fans.