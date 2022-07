Charleroi se fait peur en fin de match mais assure les 3 points face à Eupen (3-1)

Isaac Nuhu (10e) et Stef Peeters de loin (27e) mettaient le nez à la fenêtre pour Eupen, mais sans réel danger pour Hervé Koffi.

Dès l’entame de la seconde mi-temps, Zaroury frappait de loin vers la lucarne et forçait Abdul Nurudeen à intervenir (50e). Sur le corner qui suivait, Loïc Bessilé s’élevait plus haut que tout le monde et propulsait le ballon au fond des filets (51e, 2-0).

Invisibles depuis la reprise, les Eupenois réduisaient la marque grâce à Ignace N’Dri, bien servi dans le rectangle carolo. Malgré un angle fermé, sa frappe croisée trompait Koffi (76e, 2-1).

Dans les arrêts de jeu, Ali Gholizadeh était au bon endroit pour pousser au fond des filets un ballon d’Isaac MBenza repoussé par Nurudeen (90+4, 3-1).

Cette première journée de championnat se poursuivra samedi avec Zulte Waregem-Seraing et Courtrai-Oud-Heverlee Louvain programmés à 18h15. Un peu plus tard, l’Union Saint-Gilloise se déplacera à Saint-Trond sur le coup de 20h45.

Dimanche, le Club de Bruges entamera la défense de son titre contre Genk (13h30). L’Antwerp se rendra à Malines (16h00) et Anderlecht recevra Ostende (18h30). Le promu Westerlo ponctuera ces rencontres inaugurales en accueillant le Cercle de Bruges (21h00).

