Avant Saint-Trond, Karel Geraerts fait le point sur le mercato de l'Union: "Des renforts dans les prochains jours ou semaines"

Vu les départs dans le groupe et les grosses échéances qui attendent le club, l’Union va devoir encore se renforcer. Et cela pourrait rapidement bouger du côté de la Butte... "Je suis tout le temps en communication avec la direction et je suis convaincu qu’elle va rapidement faire son travail pour qu’on ait un noyau complet. Je m’attends à quelques renforts dans les prochains jours ou prochaines semaines. Mais malgré tout, j’ai une pleine confiance en mon groupe actuel qui a fait une belle préparation et qui est prêt pour débuter le championnat."

Geraerts a aussi eu un petit mot sur l'adversaire que son équipe s'apprête à affronter. "C'est une équipe qui sera sûrement sous-estimée cette saison. Ils ont un ensemble solide avec un bon entraîneur qui a mis une bonne organisation en place. Pour moi, Saint-Trond sera une équipe à surveiller cette saison."