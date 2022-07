"Il faut retourner un an auparavant. Les rencontres du début d'exercice avait très peu influé sur la suite de notre saison. Il faudra aussi se méfier d'Eupen. Bernd Storck est l'un des entraîneurs les plus importants du championnat. Quelques valeurs sûres de leur effectif sont restées à l'instar de Peeters ou Prevljak. Ils ont recruté de manière intelligente. Le test de ce samedi sera important."

Pour cette entrée en matière, le Brabançon pourra compter sur l'ensemble de son groupe, Knezevic y compris, excepté les blessures de longue durée comme Van Cleemput et Boukamir. "Descotte n'est aussi pas en mesure d'être repris. Il n'est pas à 100%."

Le résultat sera important. Il règne un parfum lourd entre les supporters et le club en ce début de saison à tel point que le matricule 22 a publié un communiqué pour apaiser les choses. "Je n'ai plus à dire plus que ce que ce qui a été public. Nous n'existons pas sans les supporters. Notre passion n'a aucun sens sans eux", a certifié Still.

Le coach a également donné des précisions sur les futures arrivées d'Hosseinzadeh et Benbouali. "Il existe des accords de principe. J'ai déjà pu discuter avec eux. Des derniers tests physiques et médicaux seront effectués mais les transferts devraient être confirmés dans les prochaines heures." La sélection: Koffi, Patron, Chiacig; Bager, Knezevic, Bessile, Andreou,Wasinski, Kayembe, Nkuba, Tchatchoua; Ilaimaharitra, Morioka, Heymans, Zorgane, Mbenza, Marcq; Zaroury, Badji