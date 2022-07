Standard: Amallah, un cas à part

Mais l’histoire d’amour entre Amallah et le Standard a commencé à s’étioler lorsqu’une partie des supporters a commencé à se retourner contre lui. "Les supporters ont aussi facilité mon choix parce que jouer à Sclessin, c’est quelque chose", assurait-il pourtant lors de sa présentation en 2019.

Aujourd’hui, le milieu offensif fait partie de ces joueurs clivants passés par le club. Pourtant, celui qui est devenu international marocain durant son passage en bord de Meuse, n’a jamais été du genre à fuir ses responsabilités. "Je n’étais pas au niveau, les blessures ne m’ont pas aidé mais ce n’est pas une excuse. C’est à moi aussi de hausser le niveau du Standard", précisait l’ancien Mouscronnois la saison dernière en pleine tempête.

Aujourd’hui, alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat, une question se pose pour le Standardman le plus décisif au sein du vestiaire (27 buts et 10 assists en 88 matchs): doit-il partir cet été?

Pourquoi il devrait partir

Il est en fin de cycle

Ce vendredi, Selim Amallah devrait bien être titularisé par Ronny Deila. Le Marocain entamera donc sa quatrième saison au club.

Perfectionniste, il aura certainement à cœur de faire mieux que lors du défunt exercice qui fut le pire sur le plan personnel pour lui. Freiné par les pépins physiques, il n’a disputé que 20 matchs (pour trois buts et deux assists).

En désamour avec le public, Amallah est clairement en fin de cycle non seulement au Standard mais aussi en Pro League. "Avec son talent, il peut prétendre à un statut de titulaire dans tous les grands clubs du pays. Il fait partie des meilleurs joueurs du championnat", nous glissait encore notre consultant, Alex Teklak, la saison dernière.

Amallah en est conscient: à son meilleur niveau, sa place n’est plus en Belgique. D’ailleurs, honnête, le médian offensif n’a jamais caché ses envies. "Je n’oserais pas dire que j’ai fait mes preuves mais je pense avoir montré que je suis un bon joueur du championnat. Et comme n’importe quel bon joueur de Pro League, j’ai envie de goûter à autre chose, à une plus grande compétition", nous confiait-il en 2021 avant la finale de la Coupe de Belgique.

Récemment, Amallah a donné une interview au média 90 Football dans laquelle il précise que le club est enclin à le laisser partir.

En déclarant cela, le joueur n’a trahi aucun secret. Et pourtant, ces déclarations ont provoqué un tollé si bien que le joueur a été sifflé à sa sortie contre Mönchengladbach.

"Le connaissant, cela va le booster pour prouver qu’il est toujours celui qu’on a connu", prévient Arnaud Bodart.

Pour les finances

En 2019, Amallah a paraphé un contrat de quatre ans. Un rapide calcul permettra de se rendre compte qu’il est donc dans sa dernière année de contrat et que si le Standard espère encore monnayer son joueur le plus décisif, c’est maintenant au jamais.

Coté à 5 millions €, Amallah rapportera très difficilement une telle somme durant ce mercato compte tenu de sa situation contractuelle. Une autre option, peu envisagée à cette heure, consisterait à le faire prolonger avant de le voir partir mais encore une fois, il y a peu de chance que cela arrive.

Pourquoi il devrait rester

Pour assurer sa sélection à la Coupe du monde

Devenu international marocain en novembre 2019 suite à ses bonnes prestations au Standard, Selim Amallah fait aujourd’hui partie des valeurs sûres du groupe de Vahid Halilhodzic à tel point qu’il devrait faire partie de l’aventure au Qatar en novembre prochain pour affronter la Croatie, le Canada et nos Diables.

Pour Ronny Deila, son nouveau coach, c’est un argument majeur qui doit peser dans la balance au moment de faire le choix de partir ou non.

"À sa place, à quatre mois du début de la Coupe du monde, je ne partirais pas maintenant. Ce n’est pas le bon timing. La meilleure option est de rester ici, d’être fit et d’atteindre le niveau qu’il avait il y a quelques années. C’est comme ça qu’il arrivera à franchir un cap dans sa carrière, à gagner sa place pour la Coupe du monde et surtout, à nous rendre meilleur."

Parce que Deila compte sur lui

Que ce soit après le match contre Mönchengladbach ou encore mercredi en conférence de presse, Deila s’est montré élogieux à propos du numéro 19. "Depuis que je le connais, il a été fantastique. Il a dit qu’il voulait partir dans une interview? C’est vrai mais je suis sûr qu’il ne pensait pas à mal. Il a de l’ambition, il est ici depuis un moment et a envie de franchir un cap dans sa carrière. Il doit néanmoins être dévoué à l’équipe tant qu’il est sous contrat et contre Mönchengladbach, il a prouvé que c’était le cas. Je n’ai rien eu à redire sur sa performance, il a travaillé pour le groupe, montré ses qualités. Il peut être un joueur capital pour nous."

Deila le sait, à cette heure, il ne dispose, dans son noyau, d’aucun autre joueur au profil similaire à celui d’Amallah qui, à en croire Arnaud Bodart, est très motivé. "Il se sent bien et honnêtement, cela fait longtemps qu’on n’avait plus vu Selim comme ça."