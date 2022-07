Arnaud Bodart ou Laurent Henkinet: Deila a fait son choix pour le gardien N.1 au Standard

Il nous revient que le technicien norvégien a bien fait son choix et l'a exposé au principal intéressé, à savoir Arnaud Bodart. Le Liégeois de 24ans retrouvera un statut de titulaire qu'il avait perdu fin février après une erreur contre Gand à Sclessin. A l'époque, Luka Elsner n'avait pas été tendre avec son portier, anciennement capitaine. "Il n’a pas fait son travail correctement, c’est la réalité. Cela fait partie du boulot, mais cela coûte cher. Cela donne une mauvaise image, mais c’est aussi la deuxième fois de suite qu’il passe à côté (après l’erreur à Ostende). Il accepte sa responsabilité, mais quand on prend cette responsabilité, il faut arrêter de faire l’erreur après."

Un épisode sur lequel Arnaud Bodart était revenu durant le stage aux Pays-Bas. "On en avait parlé le lendemain. Il s’est rendu compte qu’il est allé trop loin. Il m’a dit qu’il n’aurait pas dû dire cela, comme ça, et il s’est excusé. Plusieurs fois même. Mais, excuse ou pas, il a maintenu sa décision. Cette dernière, je l’ai comprise. Je me suis troué deux fois de suite, et personne n’est au-dessus du lot. J’avais fait un bon début de saison, mais c’est impossible de rester au même niveau, tout le temps. On voyait tous que c’était un bordel infini, et à un moment, on craque."

Arnaud Bodart retrouvera donc les cages face à Gand, le dernier club qu'il avait affronté dans la peau d'un titulaire, de quoi, sans doute, lui donner un surplus de motivation.