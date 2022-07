Anderlecht: des promesses et des travaux pour Mazzù

Une défense qui n’encaisse (presque) pas

Cinq buts encaissés en sept matchs de préparation: les stats défensives sont bonnes. Et elles le sont encore plus quand on y regarde de plus près. Anderlecht a encaissé un but contre Saint-Trond quand il manquait la plupart des cadres, un penalty qui n’en était sans doute pas un face à Nordsjaelland et trois buts avec l’équipe B samedi contre les doublures lyonnaises avant le gala (2-3). Malgré une moyenne d’âge de seulement 23 ans, le trio Debast-Hoedt-Delcroix dégage une belle sérénité. Et de sacrées capacités à la relance. Entouré par les deux espoirs belges, le Néerlandais semble plus à l’aise dans un système à trois qui cache mieux ses défauts.

Un triangle qui roule au milieu

C’était la tendance et c’est confirmé: Trebel a pris le dessus sur Kana pour le poste de milieu défensif. Et avec ce que le Français de 31 ans a montré contre ses compatriotes samedi, il est bien parti pour s’accrocher à sa place. Il a tout ce que Mazzù aime à ce poste: le métier, la grinta, la technique et la simplicité. Avec Ashimeru comme moteur et Verschaeren comme détonateur, le triangle du milieu n’est pas bien grand (tous sous les 180 centimètres) mais rayonne par ses capacités de jeu. Avec une mention pour un Verschaeren en pleine confiance et auteur de deux assists: "Je suis un peu plus libre dans ce système de jeu et ça me convient bien." Kana, Olsson, Arnstad et Ait El Hadj devront patienter derrière ce trio de titulaires.

Des flancs qui doivent digérer

Sur une attaque lyonnaise où le flanc droit Gusto s’est avancé facilement jusqu’au grand rectangle anderlechtois, Mazzù s’est énervé avec de grands gestes. Amuzu n’avait pas suivi. À sa décharge, le droitier doit encore s’adapter à ce nouveau système où il a plus de boulot défensif qu’avant, depuis le côté gauche. Mais l’espace qu’il obtient en phase offensive lui permet de déployer ses jambes de sprinteur, comme on a pu le voir sur son but en fin de rencontre. De l’autre côté, Ishaq est un peu plus habitué à défendre mais doit lui aussi digérer les exigences de ce nouveau rôle.

Une attaque qui doit se trouver

Il était l’attraction et le Lotto Park a eu envie de vibrer avec lui: Esposito a tout pour plaire aux supporters mais l’attaquant italien doit encore se roder. Il reçoit beaucoup de ballons en pivot et tombe encore trop facilement dans le duel. Il nous fait plus penser au jeune Mitrovic qu’à un sosie de Zirkzee. Et son sens du but clinique ressemble aussi à celui du Serbe. Samedi, il a même marqué de la tête, la grande spécialité de "Mitrogoal". Mazzù doit encore lui trouver le complément idéal devant. Raman partait favori mais, malade, il a dû déclarer forfait. Refaelov en a profité pour montrer qu’il était toujours là, avec un but puis un assist. Mais ce duo manque de vitesse et profondeur. Le chantier de l’attaque reste le plus grand, avec le mercato qui devrait encore amener Fabio Silva ou un autre avant mobile.