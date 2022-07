Les paroles tenues par Kostas Laifis traduisent parfaitement l’état d’esprit qui règne dans le vestiaire liégeois alors que la préparation touche à sa fin. Tous sont conscients que faire oublier la mauvaise saison dernière ne sera pas chose aisée. "Mais l’équipe est réceptive", assure Ronny Deila qui évoque plusieurs points.

Le match contre Gladbach

"On était organisés, disciplinés, on a évolué en tant qu’équipe. Cela peut paraître futile mais ce sont les bases, les fondations. Cela nous donne de l’assurance, de la sécurité. Les joueurs ont grandi tout au long de cette rencontre, surtout offensivement. On a pressé plus haut étant plus agressifs. C’était un excellent test pour nous."

Le 11 de départ

"Je ne pense pas qu’on va changer les onze joueurs (rires). Mais il y aura pas mal de joueurs qui ont joué face aux Allemands. Il y a une bonne compétition dans l’équipe et on en a besoin. C’est bien pour moi de savoir que des joueurs peuvent rentrer dans cette équipe et faire leur boulot. On l’a vu encore face à Mönchengladbach. Je souligne également l’état d’esprit de ceux qui n’ont pas joué qui sont restés très positifs sur le banc. Tout le monde fait partie intégrante de l’équipe et ils auront tous une chance cette saison. Il s’agira juste de la saisir quand ils la recevront."

L’arrivée d’Ohio et les transferts

"C’est un joueur talentueux, très jeune au physique impressionnant. Il n’est pas encore à 100% et a besoin de s’entraîner dur physiquement et apprendre à connaître l’équipe et la manière dont on a envie de jouer. Je pense qu’il y aura de nouveaux joueurs, on travaille dur tous les jours pour équilibrer l’équipe."

Le trio Dönnum-Amallah-Dragus

"J’en suis très satisfait. Avant le match, j’ai dit qu’il fallait être discipliné et loyal tout en gardant en tête les consignes, quoi qu’il arrive et ils l’ont fait. On a trois joueurs de qualité qui peuvent faire la différence en zone de vérité."

Les gardiens et le capitaine

"On verra qui sera numéro un. On a deux très bons gardiens. Arnaud a gagné en confiance mais la décision finale, tout comme celle qui concerne le capitaine, n’a pas encore été prise."

Le Standard est-il prêt?

"C’est impossible à dire. Mais la performance livrée lors du dernier amical prouve que nous sommes compétitifs et quand c’est le cas, tout peut arriver. On doit construire sur ces bonnes fondations, il y a beaucoup de détails, sur et en dehors du terrain, que nous devons encore améliorer mais je suis certain que les autres équipes sont confrontées à la même réalité. On se sent prêt mais on sait qu’on doit encore s’améliorer tout au long de la saison si on veut atteindre les résultats qu’on attend."