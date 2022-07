Les raisons pour lesquelles Charleroi a rapatrié Damien Marcq

Son apport sera peut-être plus collectif que sportif, mais assurément précieux. Pour plusieurs raisons. Le Français (33 ans) est un homme de vestiaire, un joueur positif, un fédérateur et un bosseur. Bref, un élément qui ne pourra que bonifier et booster l’effectif carolo. Mais réduire Damien Marcq a un ambianceur-rassembleur serait oublier un peu vite qu’il a participé à 33 matchs avec l’Union la saison dernière. Actuellement, avec Zorgane, Ilaimaharitra ou encore Morioka, le poste de médian défensif est solidement occupé au Sporting, mais pas forcément très fourni en nombre si Still en aligne deux. Difficile de prédire si Marcq jouera autant que la saison dernière. Probablement pas. Mais il pourra compenser une éventuelle suspension ou blessure.